Hitlerov telohranitelj: Lično sam ubio Teslu po direktnom naređenju (foto)

Lični Hitlerov telohranitelj, čovek koji je oslobodio Musolinija, lovio Tita po Drvaru, savetnik Nasera, tvrdio je da je ugušio Nikolu Teslu.

– Ja sam ubio Nikolu Teslu po ličnom naređenju Adolfa Hitlera koji je procenio da bi saveznici mogli da iskoriste njegova otkrića i dobiju rat – tvrdio je Oto Skorceni, pukovnik SS jedinica, komandant njmačkih komandosa u Drugom svetskom ratu.

Ovo, ali i mnoge druge neverovatne stvari, Skorceni je ispričao na samrti svom nesuđenom zetu Eriku Bremanu (poznatom i kao Erik Orion), koji je o tome svedočio u jednoj radio emisiji u SAD 2006.

Skorceni je tvrdio da je u januaru 1943. godine, po ličnoj Hitlerovoj naredbi, podmornicom prebačen do obala Njujorka odakle je, zajedno sa Rajnhardom Gelenom otišao u hotel u kome je Tesla živeo, ugušio ga jastukom, ispraznivši zatim sef sa obiljem vrednih dokumenata, i na kraju neopaženo otišao.

