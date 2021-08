Hoćete li biti uspešni u životu: 13 (čudnih) znakova koji otkrivaju istinu

Uspeh je veoma subjektivna stvar, i to obično znači da živite svoj život u skladu sa onim ko ste zaista. Ali uspeh ne znači da ste obavezno i prepametni, sposobni ili privilegovani, on takođe pokazuje da ste svesni svega što ne valja u vašem životu, imate snažan osećaj za svoje mane i želju da ih promenite.

Ovo su 13, pomalo čudnih, pokazatelja, koji ukazuju na to da li vas čeka uspeh u životu.

Svesni ste svega što ne valja u vašem životu: Ako znate šta treba da radite, najpre morate poći od onog što ne bi trebalo. Osećaj da nešto nije kako treba proizilazi od intuicije. Ono što ispunjava naš život i pokazuje nam kako treba živimo su upravo stvari koje ne želimo da radimo.

Znate šta želite da postignete, iako ne znate kako da dođete do toga: Nije stvar u tome kako , već šta. Ako želite ljubav u životu, vi to znate, ali ne znate kako ćete do nje doći. Važno je tražiti je, a ne nužno je pronaći i na silu u prvoj osobi koja vam se dopadne, koja, međutim, nije prava za vas. Isto važi i za posao ili bilo koji drugi cilj u životu.

Znate ko ste, iako možda ne ispunjavate svoj potencijal: Nije toliko važno znati šta želite – važno je znati ko ste. Upoznati sebe kao ličnost je osnova svakog uspešnog života.

Šta radite svakoga dana, vodi ispunjenju vaših ciljeva: Svakodnevno obavljate sitne poslove koji na kraju izgrađuju vašu ličnost – slušanje muzike, pisanje, kontakt sa drugim ljudima…

Nepotrebno se plašite posla koji volite: Primetićete da osobe koje poseduju neki talenat obično ne idu unaokolo tražeći neko priznanje za svoj rad. Sami sebe nagrađuju time što rade ono što ih ispunjava.

Veoma ste osećajni: Previše brinete, razmišljate, kao da u svemu preterujete. To nisu samo obične misli. već senka koja sputava vašu kreativnost, svesnost i produktivnost.

Koliko naporno radite, toliko i lenčarite: Ovo činjenica možda iznenađuje, ali je zapravo veoma važna. Ako ne date sebi oduška, i vreme da se okrepite, odmorite i opustite određeni period, sagorećete. Malo lenčarenja ne može da škodi i to je ono što održava balans u radu.

Spremni ste da se žrtvujete: Znate da ne možete sve što poželite, te ste spremni da se nečega odreknete u svom životu kako bi se fokusirali na bitne stvari. Bilo da je u pitanju to što nećete izaći u grad ako imate posla ili se vikendom posvetiti hobiju do koga vam je stalo, vi ste spremni da to uradite zbog uspeha.

Nosite iskustvo sa sobom: Bilo da vam je neko slomio srce ili ste naleteli na neku prepreku u životu na koju niste mogli da utičete, imate ožiljke koji vas samo mogu učiniti boljim i pomoći vam da sebe izgradite u još jače i bolje ličnosti.

Lako vam bude nelagodno: Nisu srećni ljudi ti koji odišu lagodnošću, već ljudi na mestu. Ljudi koji su upali u rutinu su srećni. Nelagodnost je ono što vas pokreće i zato je veoma važna za uspeh.

Ozbiljno shvatate sebe: Ljudi obično u negativnom kontekstu pominju ozbiljnost, kao da niste opušteni ili realistični. Ali morate sebe ozbiljno shvatiti da bi nešto postigli u životu, a nekome ko tvrdi suprotno samo smeta vaša posvećenost.

Ponekad vas plaši što sami o sebi brinete toliko: Ova briga označava da ste nezavisna osoba, po sopstvenom izboru ili zbog drugih okolnosti. Ne živite u lažnom uverenju da će neko uvek biti tu da vas vadi iz nevolje ako zabrljate. U potpunosti snosite odgovornost za svoj život.

Ne verujete u posao iz snova: Ne živite u iluziji da možete da zamislite svoj savršeni život. Voljni ste da probate i ako ne uspete, krenete ispočetka, da prihvatite nelagodnost i naporan rad, da iskočite iz zone komfora i sagledate neke druge stvari na koje niste navikli.

