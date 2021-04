Hteli da se zabave u automobilu, ali ih u sred posla iznenadila – krava (video)

Brajan i Hana zajedno su devet godina i veselili su se noćnom izlasku jer retko imaju priliku za to. Poželeli su da to bude izlazak za pamćenje, pa su odlučili da osveže svoj seksualni život zabavom u kamionetu, ali nije baš ispalo onako kako su planirali.

– Bili smo uzbuđeni zbog zajedničkog noćnog izlaska, jer dugo nismo imali priliku za to. Nakon što smo dobili dete i kupili firmu, morali smo malo usporiti – priča Hana. Nakon što su malo popili za šankom, odlučili su da se odvezu do lokalnog pašnjaka, računajući da će tamo imati mira za jedan brzi seks u kamionetu, prenosi The Sun.

– I nije bilo toliko čudno, iako nije bilo kao u našoj spavaćoj sobi – kaže Hana, dok Brajan kaže da su se nekoliko puta morali zaustaviti i nasmejati tome koliko je neudobno.

Ali onda ih je zaustavio osećaj da neko proviruje kroz prozor. Hana je prvo videla njušku, pa umrla od straha, dok nije videla da je reč o – kravi. I baš kad im je postalo smešno, u istom trenutku osetila je snažan bol, a Brajan je primetio da obilno krvari.

Odmah ju je odveo u bolnicu, gde su ubrzo utvrdili da joj je tokom seksa pukla cista na jajniku. Usledila je operacija a lekari kažu da će se dobro oporaviti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.