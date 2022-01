Hvalio se fotografijama nove kuće pa ga majka upozorila na bezobrazni odraz u staklu

Kada se Kris Kej iz Velike Britanije odselio na popularno špansko ostrvo u Atlantskom okeanu, Tenerife, odmah je odlučio da se majci i prijateljima pohvali svojim novim domom.

Sunbather sent family and friends a pic of his new pad – unaware it showed his NAKED reflectionhttps://t.co/VHFzxnyIMP pic.twitter.com/lFumAKzkTh

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 16, 2020