I kafa može da se pokvari: Čuvajte je ovako i produžite joj vek

Mnogi ljudi ne mogu da zamisle da započnu svoj dan bez kafe. Ipak, malo ko se ikada zapitao da li kafa može da se pokvari. Odgovor je da! Naročito ukoliko je otvorena. Koliki je rok trajanja crne i instant kafe, kako da prepoznate da ste rok možda prekoračili i gde je najbolje mesto da je čuvate?

Mlevena kafa može da traje od tri do pet meseci ukoliko je neotvorena i čuvate je na sobnoj temperaturi. Ipak, ukoliko odlučite da je čuvate u zamrzivaču, možete joj produžiti rok trajanja za dve do tri godine čak.

Otvorena mlevena kafa će vam trajati isto kao i neotvorena ukoliko je budete skladištili na pomenutim mestima.

Što se kafe u zrnu tiče, njen rok trajanja je od šest do devet meseci, a čuvanje u zamrzivaču omogućava da ostane sveža takođe dve do tri godine.

To je slučaj kada je zatvorena. Jednom kada je otvorite, možete je bezbrižno piti do šest meseci, a ukoliko je odložite u zamrzivač i dve do tri godine.

Instant kafa ima najduži rok trajanja. U zavisnosti od ambalaže može trajati od dve do 20 godina i imati isti miris i ukus.

Tajna je u tome što većina vrsti instant kafa ima sloj od aluminijuma unutar svoje ambalaže koji sprečava vlagu i toplotu da prodru do same kafe. Čak i kada je otvorite ona će sačuvati svoju svežinu duži vremenski period.

Čuvanje u zamrzivaču može produžiti rok trajanja bilo koje kafe i do nekoliko godina, a to joj neće promeniti karakterističan miris ili ukus.

Kada kafi istekne rok i pokvari se, upravo su miris i ukus indikatori. Promene na samoj kafi neće biti uočljive, kao na primer buđ kod većine namirnica, već ćete imato osećaj da pijete ustajalu kafu.

