I naučnici potvrdili: Postoje ljudi koji mogu da namirišu dolazak kiše, a evo i kako!

Uz upozorenja meteorologa i crvene meteo alarme prethodnih dana, mogli smo da osetimo da kiša dolazi. Međutim, da li, oslanjajući se na čulo mirisa, možete da kažete da li će uskoro kiša početi da pada? Naučnici potvrđuju da takvi ljudi postoje.

Meteorolozi se trude da što preciznije izračunaju kakve vremenske prilike nas očekuju, ali prognoza ponekad može biti nepouzdana. Ali šta ako postoji drugačiji način da saznamo da li nam stiže kiša?

Dobro nam je poznat svež miris koji ispunjava vazduh posle kiše. On će se najčešće osetiti snažno kada kiša padne nakon dužeg sunčanog perioda, čega je ove godine bilo mnogo.

Međutim, neki ljudi tvrde da su u stanju da predvide loše vremenske prilike i pre nego što se one manifestuju, što ume da dovede do žustrih debata na društvenim medijima.

Podeljena su mišljenja o tome da se kiša može namirisati pre nego što ona počne da pada, ali ima onih koji nepokolebljivo tvrde da padavine mogu osetiti unapred. Oni koji nemaju takvu moć, tvrdnje o predviđanju dolaska kiše po mirisu vazduha, nazivaju mitom. Verovali ili ne, postoje dokazi koji potvrđuju da neki ljudi imaju sposobnost da osete miris kiše pre nego što ona stigne i to ima veze sa petrikorom.

Naziv petrikor dolazi od grčke reči petros, što znači kamen, i ihor, što je bila supstanca koja je tekla kroz vene grčkih bogova. Karakterističan miris proizvodi bakterija u tlu, koja oslobađa organsko jedinjenje geozmin.

Naša sposobnost da osetimo miris geozmina je prilično impresivna, čak i nadmašuje sposobnost ajkula da namirišu krv.

Ovaj poseban miris najrasprostranjeniji je nakon perioda kiše, jer kada kišne kapi udare o tlo i raspu se po njemu, mogu da zarobe čitave džepove vazduha.

Oni se zatim podižu kao sićušni aerosoli, noseći sa sobom sve hemikalije i mikroorganizme koji se zateknu u vazduhu.

To, međutim, nije sve, jer je još jedan izvor mirisa ozon. On ima izrazit miris, koji je slađi od petrikora. Miris ozona ponekad može ukazivati na to da je oluja na putu.

To se dešava zbog toga što su džepovi ozona vetrovima potisnuti do nivoa tla u bloku oluje koja se približava. U suštini, to znači da će biti na nivou na kome će naše nozdrve najverovatnije moći da ih osete.

