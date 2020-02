Ima nade: 11 znakova da vas očekuje USPEH

Čini vam se da svi drugi imaju veće šanse za uspeh od vas i da uspevaju samo oni najglasniji koji su spremni na baš sve? To baš i nije tako. Ponekad baš one sitnice u vašem karakteru za koje mislite da vas sputavaju da uspete mogu biti znakovi mogućnosti i sposobnosti da ostvarite svoje snove.

Business Insider je napravio spisak 11 karakteristika koje označavaju da biste mogli biti veoma uspešni, čak iako vam se sad možda ne čini tako.

1. Uvek tražite bolji način da nešto uradite

John Scully, bivši izvršni direktor Applea i predsednik Pepsija tvrdi da je ključ za uspeh rešavanje problema na način na koji to do sada još niko nije uradio. Ako stalno pokušavate da pronađete bolji i novi način rešavanja problema, to je karakteristika koja bi vam itekako mogla pomoći u životu. Ali ako se bojite promena – to bi vas moglo jako sputavati.

2. Imate viziju života kakav želite

Naravno, vizija onog što želite od budućnosti se može menjati, ali bitno je da sve što radite, radite s dugoročnim planovima u vidu, a ne samo „od danas do sutra“. Umesto pitanja „Kakav posao želim?“, treba da se zapitate „Kakav život želim?“.

3. Koristite svoje specifične veštine

Reč je o veštinama u kojima ste posebno dobri, koje malo ko može da uradi tako dobro poput vas. Stručnjak Eric Barker tvrdi da su ljudi koji se na poslu koriste svojim specifičnim veštinama, mnogo srećniji od drugih i da brže i lakše napreduju.

4. Spremni ste na poraz

Ako želite da budete uspešni u karijeri, morate biti spremni na povremene padove i poraze. Ako pokušavate da stvorite ili isprobate nešto novo, dogodiće se da ne uspete – i to je u redu. „Ako se ponekad u karijeri niste sreli s padovima i porazima, ne trudite se dovoljno“, kaže profesor marketinga Scott Galloway.

5. Ne plašite se promišljenog rizika

Veoma biste teško našli uspešnu osobu koja nije bila spremna da rizikuje tokom života. Ponekad se morate odmaći od sigurnosti svoje svakodnevice da biste postigli nešto. Jeff Bezos, izvršni direktor u Amazonu opisao je kako je odlučio da osnuje kompaniju: „Znao sam da mi neće biti žao što sam pokušao ni kad budem imao 80. Znao sam da neću zažaliti što sam pokušao s tom novom stvari, Internetom, za koju sam mislio da će biti zaista ‘big deal’. Znao sam da mi neće biti žao što sam rizikovao, čak i ako ne uspem“, rekao je.

6. Ljubazni ste prema ljudima, čak i kada vam nisu nadređeni

Važno je uspostaviti dobre veze i odnose s ljudima, prijateljima i kolegama. „Mladim ljudima koji tek kreću s karijerom uvek sam govorila da je njihova najvažnija veza ona s njihovim vršnjacima, jer su to ljudi s kojima će rasti i padati. Uvek sam nalazila poslove preko prijatelja ili preko ljudi koje sam znala, a koji su znali nekoga ko traži radnika. Grupa vas će krenuti zajedno i nekako ćete vući jedni druge“, kaže Joanna Coles, izvršna direktorica Hearsta.

7. Imate „početnički mozak“

To je koncept iz budizma koji označava osobu koja svet stalno gleda kao nešto novo, kao da ništa ne zna o njemu od ranije. Steve Jobs je bio pravi primer osobe s „početničkim mozgom“. Biznismen Marc Benioff kaže da on uvek pokušava da zaboravi sve što se do sada dogodilo u industriji, i trudi se da se usmeri na ono šta bi se moglo desiti sada.

8. Svaki dan imate vreme za učenje

Trebalo bi da uvek imate vreme za čitanje ili istraživanje novih stvari koje bi mogle proširiti vaše horizonte. Beth Comstock, bivša predsednica General Electrica, kaže da bi tim aktivnostima trebalo posvetiti 10 odsto dana. „Napravite mesta za nova otkrića“, kaže ona.

9. Svesni ste sebe

Većina ljudi ne zna da proceni kako ih drugi vide, a to je veoma bitno. Ljudi koji imaju realniju sliku o sebi, često postižu veći uspeh u životu. Uvek poslušajte šta drugi kažu ili misle o vama, to je odlična prilika da poboljšate sebe.

10. Zahvalni ste

Zahvalnost dobro utiče na karijeru, zdravlje, ali i vaše veze. Na primer, Doug Conant, izvršni direktor Campbell’s Soup kroz svoju karijeru je ispisao čak 30.000 zahvalnica svojim klijentima i zaposlenim.

11. Saosećanje prema samom sebi

Iako mnogi saosećanje vide kao znak slabosti, to nikako nije tako. Uključivanje u pozitivan unutrašnji dijalog, razumevanje da svako pravi greške i svesnost o sopstvenim mislima i osećajima, tri su najvažnija elementa ove vrste saosećanja.

Ponašajte se prema samom sebi onako kako biste se ponašali prema prijatelju koji je doživeo neuspeh.