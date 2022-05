‘Imala sam čudan osećaj u vezi novog dečka, a onda sam shvatila – mi imamo dete!’

Jedna žena zatražila je anonimno na Redditu savet kada je otkrila da je muškarac s kojim je u vezi zapravo otac njenog deteta s kojim je pre više od četiri godine imala avanturu za jednu noć.

Nisu ostali u kontaktu, a ona tvrdi da su nedavno počeli vezu nakon susreta na jednom događaju.

– Ja sam samohrana majka prelepe devojčice koja je nastala iz avanture za jednu noć pre 4,5 godine. Upravo sam završila fakultet, tek sam se preselila i ne tražim ništa ozbiljno – objasnila je.

Inače, s tim čovekom se viđa već četiri meseca, a jednom je i upoznao njenu ćerku i izuzetno dobro se slažu.

„Sve do prošle nedelje on je dolazio kod mene jer sam imala loše iskustvo kad sam išla u stan kod jednog drugog dečka. Tako da sam tek nedavno prvi put došla kod njega. Nisam baš odmah prepoznala zgradu sve dok nismo ušli u garažu i popeli se liftom, ali to je ista zgrada kao i od muškarca s kojim sam dobila dete – dodala je.

Hodnike je odmah prepoznala, a zgrada je imala i vrlo prepoznatljiv miris. Sam stan je bio sličan onom od pre četiri godine, ali pošto je prošlo toliko vremena ne seća se ničega osim njegove sobe i toga da je imao crveni kauč i raspored za koji pretpostavlja da je sličan za većinu stanova.

– Prošlo je nedelju dana, ali iskreno mislim da je to on jer smo se oba puta sreli na dva vrlo slična događaja. Pre četiri godine taj muškarac je imao talasastu tamnu kosu do ramena i gustu bradu. Imao je i sličan ten kože. Čovek s kojim sada izlazim ima kratko podšišanu tamnu kosu i naočare. Imaju i isto ime. To je klasično američko ime pa ih nikad pre nisam povezala. Takođe, da bude još gore, verovatno i ja izgledam dosta drugačije. Nekada sam bila jako mršava i patila sam od poremećaja u ishrani, a trudnoća mi je stvarno pomogla da ga prebrodim (ugojila sam se 30 kg, što mi je stvarno bilo potrebno) – napisala je.

Opisala je i kako je tada imala kratku i ravnu kosu, a sada izgleda sasvim drugačije s dugom kovrčavom kosom.

– Ja sam stabilna što se tiče vremena pa i novca. Nije mi potreban ovaj muškarac u mom životu. Moja ćerka ima dva ujaka koji je obožavaju i pružaju joj očinsku ljubav, a posećuju je svaki drugi dan – dodala je.

Ljudi su ženi savetovali da ga kontaktira, a u jednom komentaru je pisalo: ‘Pošalji mu nešto u smislu: ‘Mislim da smo već spavali zajedno, pre otprilike 5 godina, a onda se opiši. Daj mu do znanja da si ostala trudna nakon tog susreta. Shvatićeš sve ako ti više ne odgovori. To znači da više ne želi da bude u tvom životu.“

U drugom je pisalo: ‘Ovo mora da je laž’, dok je treći glasio: ‘Ljudi mogu puno da se promene tokom pet godina, naročito s obzirom na to da je to bila veza za jednu noć i da ste oboje bili pijani. Ludo je i pomalo verovatno, ali nije nemoguće’, piše Miror.

