Imate li oko sokolovo: Malo ko je uspeo da nađe svih 12 tačaka na slici, a vi?

Ova optička iluzija bila je pravi hit na internetu. Svi su pokušali da pronađu sve tačke na slici.

Dobro pogledajte u sliku i probajte da pronađete svih 12 tačaka.

Na crtežu se nalazi 12 crnih tačkica. Kažu kako ih je nemoguće videti sve odjednom, ali ima pojedinaca koji su u tome uspeli. Možete li vi? Probajte.

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT

