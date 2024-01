Imate li slovo M dlanu: Evo zašto su ljudi sa ovim slovom toliko posebni

Linije na dlanovima odavno predstavljaju misteriju i mnogi veruju da je naša sudbina zapravo zapisana na njima, a najnovije istraživanje pokazalo je da su ljudi koji na svom dlanu imaju linije u obliku slova “M” zaista posebni.

Naime, ako primetite da na vašem dlanu linije formiraju slovo “M”, to znači da ste nadareni preduzetničkim duhom i intuicijom.

I've always wondered what the letter M means which is written on my palm 😵‍💫 Any palmistry specialists here?? pic.twitter.com/1gYYzn0qbg

— Mr.97 // Szobo Stan account 🫡 (@ToxicThunder5) June 14, 2022