Imate osećaj da su vas deca i unuci zapostavili, zaboravili? Tolstoj jednom rečenicom objasnio sve

Mnogi se pitaju zašto u starosti nisu potrebni ni deci, ni unucima, a odgovor leži u tome da su možda i sami krivci.

„Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način.“, rekao je Lav Tolstoj.

Jedna od najvećih nesreća za jednog roditelja jeste da u starosti bude zapostavljen od svoje dece, a svedoci smo da su takve situacije učestale. Način vaspitanja deteta je jedna je od najvažnijih karika koja bi sprečila da u starosti dobijete dete koje ne mari za vas.

Nije malo onih koji starost provode sami, a ukoliko imate decu, trebalo bi malo da se posvetite njima i da budete aktivni u njihovim životima, ako želite da vas pogledaju u starosti.

Ako vam deset ljudi okrene leđa iz nekog razloga trebali biste malo razmisliti i zapitati se u čemu je problem. Možda nije do tih ljudi, možda je do vas. Možda je vaše ponašanje dovelo do toga da vam ti ljudi okrenu leđa. Lav Tolstoj ima jedan kratak, ali mudar citat koji bi vam mogao pomoći da izbegnete ovu situaciju – „Ne mogu imati sve što volim. Ali mogu voleti sve što imam!“.

Svaki roditelj treba detetu da pruži ljubav, ma kakvo ono bilo, jer na kraju krajeva – ono je vaš „proizvod“, biće koje ste sami kreirali po svome. Shodno tome, sami odgovaramo za dečije postupke, koji su poslednica vaspitanja.

