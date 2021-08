Impresivno – Najveći spiralni most na svetu dugačak je čak… (video)

U centralnom Šangaju na reci Hauangpu postoji most koji se zove Nanpu i koji je poseban po tome što je to najveći spiralni most na svetu. Noću kada se upale svetla, izgleda kao zlatni zmaj koji leti iznad reke.

U inženjersko čudo koje je završeno 1991. godine je uloženo 820 miliona juana i to je najveći most u Azii i treći na svetu.

Tadašnji kineski predsednik Deng Ksjaopinig je lično upisao ime mosta na glavnom nosaču.

Most je dugačak neverovatnih 9.346 metara i podeljen je u šest saobraćajnih traka za putnički saobraćaj sa kapacitetom od 4.5 do 5 miliona vozila u toku samo jednog dana.

Brzina kretanja vozila na mostu je ograničena na 40 km/h.

Sa obe strane postoje i trotoari široki dva metra, što omogućava i pešacima prolaz preko mosta i razgledanje grada.

Posetioci mogu liftom doći do glavnog mosta i da uživaju u prelepom pejzažu na reci Huangpo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.