Influenserku izbacili iz Vatikana zbog onog što je obukla: „Ponizili su me“

Brazilska influenserka Žužu Vieira otišla je krajem januara u Vatikan u sklopu svog putovanja u Rim, ali nije znala da će njen izbor odeće za tu priliku biti problem.

Influencer booted from the Vatican over her 'sexy' outfit https://t.co/Ajo5vQM2Ws pic.twitter.com/4Sja8C9xbk

— New York Post (@nypost) February 4, 2022