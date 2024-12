Inteligencija nije najvažnija za uspeh, već ove 4 stvari

Uspeh se može definisati na bezbroj načina, od postizanja lične sreće do sticanja profesionalnog priznanja i finansijske sigurnosti. U stvari, uspeh različitim ljudima znači različite stvari – nije ni čudo što postoji mnogo definicija uspeha. To je duboko lično tumačenje koje se razlikuje od pojedinca do pojedinca. Ali mnogi veruju da je za postizanje bilo kakvog uspeha u životu, neophodna i najvažnija stvar – inteligencija.

Ipak, za psihološkinju Angelu Dakvort inteligencija uopšte nije toliko bitna za uspeh, već nešto potpuno drugačije i neočekivano, a ona to naziva “žilavost”.

Ona je provela godine proučavajući ljude i otkrila da je stara izreka – naporan rad će svaki put pobediti talenat ako ne radimo na njemu – istinita.

“Upravo je ova kombinacija strasti i upornosti ono što uspešne ljude čini uspešnim. Drugim rečima, imali su žilavost”, tvrdi ona.

Pored upornosti i napornog rada, strast i samo putovanje do uspeha su podjednako važni.

“Čak iako su danas uspešni ljudi morali da rade neke stvari koje su im dosadne ili frustrirajuće, pa čak i bolne, nije im padalo na pamet da odustanu. Njihova strast je bila jača. Talenat se zapravo odnosi na brzinu kojom se naše veštine poboljšavaju kada uložimo određeni trud u njih. Uspeh dolazi kada uzmete svoje urođene veštine i iskoristite ih”, objašnjava Dakvort.

Zapravo, ona veruje da je trud duplo važniji od talenta i veštine.

“Mislim da mnogi ljudi koriste reč genije za osobu koja ima intelektualni dar koji je mnogo veći od onoga što većina u tom polju ima – bilo da je u pitanju matematika, muzika ili nešto treće. I zbog te urođene sposobnosti zaseniće većinu nas. Ja želim da definišem genij kao dostignuće koje nije postignuto bez ikakvog truda, već kao nešto što smo zaslužili, kako god ga zaslužili, to je nešto što ste sami postigli, a ne dobili”, tvrdi ona.

Međutim, kako možemo da postanemo žilavi?

Dakvort kaže da žilavi ljudi imaju četiri osobine na pretek – interesovanje, vežbu, svrhu i nadu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com