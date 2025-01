Inteligentni ljudi nikada ne govore pred drugima ovih 7 rečenica, evo šta uvek popravlja utisak

Ako želite da poradite na sebi i da odajete utisak inteligentne osobe, treba da naučite šta pametni i kulturni ljudi nikada ne govore.

Ovih nekoliko rečenica često možete da čujete, a koje mnogi izgovaraju, svesno ili ne.

1. Za svoje godine

Reći nekome „izgledaš sjajno za svoje godine“ nije ni blizu komplimenta. Ako zaista želite udeliti kompliment nekome, recite samo „izgledaš sjajno“. Takođe, često možemo čuti rečenicu kao što je „Za jednu ženu postigla si mnogo“, što takođe nije kompliment i može čak izazvati uvredu.

2. Izgledaš umorno

Ovaj negativan komentar jednostavno nema svrhu. Ako i primetite da neko ne izgleda najbolje, taj komentar jednostavno zadržite za sebe.

3. S dužnim poštovanjem

Razmislite šta dolazi iza ove rečenice. U 99,9 posto slučajeva je nešto što nema veze s poštovanjem, već se koristi u nekakvom ironičnom kontekstu. Pametni ljudi je zato i ne koriste.

4. Kao što sam već ranije rekla/rekao

Ako ponavljate nekoliko puta jednu te istu stvar, a ta osoba i dalje ne razume šta joj govorite, pokušajte umesto toga razjasniti neke stvari.

5. Rekla/rekao sam ti

Niko ne voli čuti tu frazu. Detinjasta je, nezrela i ako je koristite samo se vi možete osećati dobro, a nekoga drugoga možete povrediti. Pametna osoba ne likuje, pa čak i onda kada je u pravu.

6. Baš me briga

Ako neko traži vaše mišljenje, to je zato jer mu je stalo. Ako nekome kažete „baš me briga“, vrlo lako možete povrediti osećaje te osobe.

7. Odustajem

Čak i kada se osećate poraženo, znajte da ste puno jači, pametniji i sposobniji nego što mislite. Tu reč zamenite frazom „Ja to mogu!“, tako ćete odavati utisak osobe koja veruje u sebe, a to takođe može uticati na dizanje samopouzdanja.

(Stil/ Zadovoljna.hr)

