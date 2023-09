Inteligentni ljudi ovako se svete, ne iscrpljuju sebe i ne spuštaju se na nivo onoga ko ih je uvredio

Inteligentni ljudi znaju da će klasičnom osvetom emocionalno iscrpiti sebe i srozati se na nivo onoga ko ih je povredio pa ni ne posežu za tim.

Oni neće u ruke uzimati vudu lutkice i bosti ih iglama, neće kovati planove i smišljati kako se konkretno osvetiti. Ali neće se ni povući kao neki ljudi i zatvoriti među četiri zida izbegavajući susrete s tom osobom, niti će im to narušiti samopouzdanje.

Umesto toga, oni će takvog čoveka početi ignorisati. Jednostavno će se ponašati kao da za njih više ne postoji. Upravo ovakav oblik ponašanja najviše će pogoditi onog ko je nekoga povredio – više od bilo kakvih reči i dela, prenose mediji u regionu. Niko ne voli biti nevidljiv drugima pa je ignorisanje zapravo najbolji tip osvete.

Ignorisani čovek uvek se pita zašto?

Inteligentni ljudi koji su toga svesni, zapravo se i ne trude previše dok nekoga ignorišu. Oni tog čoveka u glavi stavljaju na puno niže mesto na kojem više ne zaslužuje njihovu pažnju – kao da više ne postoji.

– Kada čoveka neko ignoriše, on se zapita zašto. Uz to, ako je svestan da je ovakvu reakciju potencirao svojom lošom namerom, tada mu to neće dati mira. Stalno će se pitati što onaj koji ga ignoriše misli, hoće li napraviti neki potez i kakav itd. – objasnila je psiholog Elizabet Majer (Elizabeth Mayer). Upravo zato je ignorisanje najbolji vid odbrane od zlikovaca, a tako su znali govoriti i mnogi stari mudraci. To će im pokazati da ste iznad njih, i mentalno i na svim drugim poljima.

Takođe, to će ih pomalo nagrizati iznutra i kopkati jer neće moći pročitati iz vašeg ponašanja šta mislite o njima. Na kraju će shvatiti da su vam uzalud napakostili, jer vaše burne reakcije nema.

Naravno, neki ljudi vas mogu povrediti nesvesno, ali u tom slučaju moraju se biti spremni da se izvinu za to što su napravili, a vi bi trebali biti spremni da im oprostite – to pokazuje koliko je neko velik i koliko je iznad prizemnih emocija i nagona.

