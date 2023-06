Internet bruji, ne prestaju šale na račun Roberta de Nira i Al Paćina koji postaju očevi u tim godinama

Holivudska legenda Robert De Niro postao je otac u 79. godini, a njegov jednako legendarni kolega Al Pacino za nekoliko će meseci takođe dočekati dete u svojoj 83. godini, što je bio povod da se ekipa na internetu dobro zabavi na njihov račun.

Na Twitteru pojavila viralna anketa u kojoj su ljudi glasali ko je zgodniji od njih dvojice, a neki su nagađali kako su glumci napravili pakt da ponovno postanu očevi, dok drugi misle kako je reč o marketinškom triku za promovisanje viagre, prenosi Index.hr.

al pacino and robert de niro both expecting kids at 80 is so funny because of that viral twitter poll about them pic.twitter.com/K5tv7TkqaL

Did Al Pacino and Robert De Niro make some sort of pregnancy pact?..

Think of the money Al Pacino and Robert De Niro could make doing Viagra commercials.

U celoj priči zabavnih memova nije nedostajalo. Predstavljamo vam neke od najsmešnijih.

„Al Pacino i Robert De Niro postaju očevi.“

Al Pacino and Robert De Niro having children at the ages of 82 and 79. pic.twitter.com/qiCUmvncjL

„Robert De Niro i Al Pacino govore jedno drugom o novoj deci.“

Robert De Niro and Al Pacino breaking the news about their new children to each other: pic.twitter.com/DInSYa3Dc5

„Al Pacino i Robert De Niro imaju djecu nakon 75. godine.“

Al Pacino and Robert De Niro both having children after 75. pic.twitter.com/15kRYNAnX4

„De Niro i Pacino postaju očevi.“

De Niro and Pacino becoming dads again at 79 & 82 😬 pic.twitter.com/HOTwsrLlx6

„Nick Cannon kad vidi da Al Pacino i Robert De Niro postaju očevi u osamdesetoj.“

Nick Cannon seeing Al Pacino and Robert De Niro still having babies at the age of 80. pic.twitter.com/RyNUQ0dWDE

— The Last AirBENder (@BenChiTownKid98) May 31, 2023