Invazija otrovnih riba u Mediteranu: „Agresivne su kao pit bulovi, njihovo meso ubija“

Agresivne kao pit bulovi, s oštrim zubima koji u tren oka mogu da razderu ribarske mreže ne bi li se dočepale ulova, brzo se razmnožavaju i prepune su otrova koji zaustavljaju rad srca – sve ovo opisuje srebrnoprugu četvorozupku, najgoru noćnu moru svakog ribara, pogotovo onih na Kipru, koji već neko vreme muku muče upravo s ovim opasnim ribama.

Ove ribe mogu da narastu do 90 centimetara i da teže do devet kilograma, a ljudima koji žive od mora doslovce zagorčavaju život.

„Jedu sipe, hobotnice i lignje direktno iz mreže, ako ste ih i ulovili, zaboravite, nećete stići ni da ih izvadite na brod. Ovakve ribe su horor, prava katastrofa za more“, kaže Lukas Georgiju iz Aja Nape na istoku Kipra.

Upravo se to ostrvo na istočnom Mediteranu nalazi na prvoj liniji morske invazije, piše engleski „Telegraf“.

Tokom poslednjih godina, preko Sueckog kanala stiglo im je više od 800 životinjskih vrsta, i to iz tropskih voda Indijskog okeana – ribe papagaji, kozje ribe iz Crvenog mora, tamne mramornice, trube i nove vrste ježeva…

Čini se da nove vrste zbog kristalno čistih zaliva najviše vole rt Greko na krajnjem jugoistoku Kipra. Invaziju je podstaklo i širenje Sueckog kanala, koji je promenio nivo saliniteta, a upravo je on ranije delovao kao najveća prepreka migraciji.

Takozvana riba naduvača ili četvorozubka poseban je izazov za kiparske ribare. Ne samo da lovi autohtone vrste, već je i vrlo otrovna. Meso joj sadrži toksine pa se ne može jesti, a lokalnim ribarima, koji nehotice ulove ovu vrstu, isplaćuje se nagrada u iznosu od tri evra po kilogramu, ali pod uslovom da tu ribu donesu u luku. Ribe naduvače jednom mesečno spaljuju se u posebnim pećima, a godišnje ih se tako uništi oko 50 tona.

⚠️ This is a Silver Cheeked Toadfish or Lagocephalus sceleratus, a tropical fish that entered the #Mediterranean 15 years ago and is enjoying the area. Unfortunately, it's very toxic and should never end up on your dinner table! 🐡 #oddfish #alienspecies #blowfish pic.twitter.com/CPzLvHmCjY

— EU Maritime & Fish (@EU_MARE) August 20, 2018