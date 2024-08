Iskoristite moć svog uma: 3 metode za prizivanje bogatstva!

Sigurno ste do sada čuli izreku „kakve su ti misli, takav ti je život“ ali niste svesni koliko je ona tačna, a pomoću misli je moguće čak prizvati veliko bogatstvo u život. Evo kako… Nije važno koliko je vaš život i okolnosti ograničene u ovom trenutku, jer ako izaberete da promenite svoje misli i stavove i počnete da razmišljate bez nametnutih ograničenja, vaš život će početi da se menja.

U svom umu, odbijte da budete vezani i ograničeni svojim okolnostima. Razmislite o mogućnostima, ne o ograničenjima. Reč bogatstvo donosi u um misli o izobilju, mnogo novca i sposobnost kupovine i uživanja u čemu god pojedinac poželi.

Donosi misli o doteranim kućama, finim hotelima, putovanju svetom, luksuznim automobilima i svemu što novac može da kupi. To je nešto što većina ljudi želi, ali ne veruju da mogu da dobiju i uživaju u tome. Bogatstvo je sve to, ali i puno, puno više.

Šta je sve bogatstvo?

Bogatstvo nije samo ograničeno na novac i imetak. Očitava se u obilju različitih oblika u našem životu i u prirodi. Osoba može biti bogata ljubavlju, saosećanjem, dobrotom, snagom, energijom, znanjem i mudrošću. Priroda i Božansko očitavaju bogatstvo u mnogim životnim oblicima i biljkama koje proizvodi, i u beskrajnim zvezdama i svetovima koje je stvorila. Životna Sila, koja se još zove Univerzalna Svest, Bog, Duh ili Kreativna Moć, želi da izrazi i očita se, a to i čini kroz sile prirode, biljke, životinje i ljudska bića. Ova sila se takođe izražava, kao i želja da očitava bogatstvo, da raste, razvija se, i postane jača i veća.

Ova prirodna želja se očitava kroz sve nas, ali je često inhibirana, suzbijena ograničena, zbog negativnog programiranja, negativnog razmišljanja, i nedostatka vere u sebe i svoje sposobnosti

Da vi li želite još veće obilje? Ako je odgovor potvrdan, proučite i primenite ova 3 moćna koraka koći će vam pomoći da snagom volje i uma privučete svo bogatstvo koje zaslužujete.

1. Analiza – Osvestiti sadašnji stav prema bogatstvu

Prvi korak da bi bogatstvo počelo da teče u vaš život je da analizirate i eventualno promenite svoje misli i stav prema njemu. Um mora biti očišćen od pogrešnih pojmova o bogatstvu, pre nego što počne da se očitava. Ovo se radi tako što prvo osvestite sve svoje misli i ideje o bogatstvu, novcu i blagostanju.

Uzmite olovku i list papira i nađite mesto gde ćete biti sami i neometani neko vreme. Mislite o bogatstvu i o tome šta ono znači za vas i onda zabeležite svaku misao koja vam dođe na pamet. Napišite svaku misao, dobru ili lošu, pozitivnu ili negativnu. Radite ovo barem 10 minuta ili dok ne nađete više ideja i misli. Pošto ste završili sa pisanjem, pročitajte i analizirajte ono što ste napisali. Bićete iznenađeni stvarima koje su izašle iz vašeg uma. Ova analiza će vam pomoći da nađete gde i zašto kočite sebe u vezi s uspehom, novcem i blagostanjem. Saznaćete koje misli i pogrešne ideje su vas ograničavale. Otkrićete strahove koji su vas zadržavali od uspeha i od očitavanja bilo kojeg stupnja bogatstva u vašem životu. Postoji mnogo razloga za to:

Možda ste edukovani da gledate na bogatstvo kao loše i pokvareno, posebno ako ste u nekoj religijskoj ili duhovnoj grupi. Možda ste doživeli manjak obilja u detinjstvu i sada ste zaključani u uverenju da je nemoguće poboljšati svoj život ili da ne zaslužujete da posedujete novac.

Možda želite da izbegnete odgovornost i rad koje bogatstvo može doneti. Možda se bojite da ne bi mogli da podnesete bogatstvo ili ne bi znali šta da radite s njim. Ovi razlozi ili bilo koji drugi mogu biti odgovorni za to što niste doživeli blagostanje i bogatstvo. Unutrašnje inhibicije su uglavnom zbog prošlog mentalnog programiranja, zbog kojeg se osećate kao da niste vredni, da ne zaslužujete uspeh ili da bogatstvo i novac treba izbegavati. Ako sprovedete ovu analizu iskreno, naći ćete misli i stavove koji ometaju vaš put do uspeha i postaće vam jasnije šta bi trebalo da radite.

Sada kada su otkrivene, biće lakše da se nosite s inhibicijama i ograničenjima, da se oslobodite njihovog stiska i početi da privlačite bogatstvo u svoj život. Ako jedanput nije dovoljan, nastavite da pišete svoje misli i razmišljajte o njima svaki dan dok ne osetite da ste otkrili šta vas sprečava.

Nakon ove analize, biće vam lakše da promenite vaše misli i stav prema novcu, imetku i bogatstvu. Biće vam lakše i doživećete manje unutrašnjeg otpora kada vizualizujete ono što hoćete da dobijete ili postignete. Biće vam potrebno manje truda da odbijete negativne ili kontradiktorne misli da uđu u vaš um.

Upornost u vašim nastojanjima da držite slike uspeha u vašem umu dok ne shvatite svoju želju u isto vreme držeći otvoren um za prilike, će vas odvesti do prave stvari u pravo vreme, te će privući prave ljude u pravo vreme. Intezivna i koncentrisana misao poseduje ogromnu moć. Svi bogati ljudi fokusiraju svoju energiju na pozitivan i moćan način na ono što žele da postignu. Neki od njih razumeju i svesno vežbaju zakone uspeha, dok ih dugi rade nesvesno.

Sada ste spremni za drugi korak:

2. Prilagođavanje stava – Novo, neograničeno razmišljanje

Univerzalna Svest je neograničena i sadrži neograničeno bogatstvo. Sve je u izobilju u njoj, te stalno stvara više svega. Izražava se kroz sve, uključujući nas same. Problem je što negativne misli i stavovi ugrožavaju prirodnu sklonost Univerzalne Svesti da slobodno manifestuje svoje kreativne moći na neograničene načine.

Trebalo bi da otvorite svoj um blagostanju i odbacite svoje ograničavajuće misli. Nije važno koliko su vaš život i okolnosti ograničene u ovom trenutku, jer ako izaberete da promenite svoje misli i stavove i počnete da razmišljate bez nametnutih ograničenja, vaš život će početi da se menja. U svom umu, odbijte da budete vezani i ograničeni svojim okolnostima. Razmislite o mogućnostima, ne o ograničenjima. Proširite svoje neograničeno razmišljanje na ono što smatrate da ste vi, vaša ličnost i individualnost. Vaša svest je povezana s Univerzalnom Svesti. Ako smatrate da ste vi samo telo, ograničavate se. Vi ste neograničena svest, ali neispravno se identifikujete s telom i zato se osećate ograničenim. Osećaj ograničenosti sprečava vas od iskazivanja velikih moći Univerzalne Svesti. Time što ste povezani s Univerzalnom Svesti učestvujete u moći stvaranja.

Važno: Bogatstvo i odvojenost (nevezanost). U vašoj potrazi za bogatstvom, važno je da ne budete previše vezani za njega. Ako pazite na to, uštedećete sebi puno nevolja. Tražite bogatstvo i materijalne predmete, ali radite to bez privrženosti. S malo odvojenosti, bićete sposobni da izbegnete frustraciju, depresiju ili ljutnju, ako stvari ne ispadnu onako kako ste očekivali. Možda je to za veće dobro… Materijalni predmeti dolaze i odlaze. Samo je privremeno da ih posedujemo. Vezivanje za ono što posedujemo donosi strah, ljutnju i osećaj nesigurnosti. S druge strane, odvojenost od stvari koje posedujemo čini nas slobodnima i pomaže nam da vidimo materijalni život na razuman i praktičniji način.

Sada ste spremni za poslednji korak:

3. Vizualizacija – Snaga fokusiranog uma privlači blagostanje

Blagostanje i uspeh mogu biti vaši ako ih tražite s otvorenim umom. Stavite u svoj um pozitivne i neograničavajuće misli, vizualizujte svoje želje dan za danom i postepeno ćete videti da se vaše okolnosti poboljšavaju. Misli poseduju veliku moć. Trebalo bi da budete svesni vaših misli koje mislite i prihvatiti samo pozitivne.

Ako želite da podstaknete blagostanje i bogatstvo, prihvatite samo te misli u svom umu. Naučite da oslobodite svoj um od ograničavajućih misli koje su spomenute ranije i onda koristite snagu svog uma da bi privukli uspeh u svoj život. Vizualizacija je jedan od najvažnijih ključeva uspeha. Jasno vizualizujte vašu želju, pomozite se i nekakvom slikom, osetite to kao da je već tu, pridružite osećaje svojim mentalnim slikama, dodajte veru i uverenje – i stvorili ste moćnu snagu. To je čista logika. Prilika će se uskoro ukazati. Držite um otvoren, budite spremni da delujete i iskoristite prilike koje vam se pruže i vi ste na pravom i zdravom putu do uspeha.

