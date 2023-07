Ismevanje, ponižavanje, ljubomora: Žene otkrile najgora iskustva sa svekrvama iz pakla

Neke žene u odličnim su odnosima s majkama svojih muževa, druge ih pak izbegavaju što je više moguće, dok postoje i one koje uopšte ne razgovaraju s njima. BuzzFeed je pitao svoje čitateljke kakva su njihova iskustva sa svekrvama i stvarno je bilo svakakvih bizarnih i problematičnih situacija. Ovo su neka iskustva žena s njihovim svekrvama.

Zbog poteza svekrve ostala trudna

„Kad smo se prvi put srele, moja svekrva mi je pokazivala slike bivše devojke mog supruga i upoređivala me s njom na sve moguće načine tokom cele noći.“

„Nije poštovala to što ne želimo da imamo decu. Kad smo se venčali, njegova mama nas je nagovarala da imamo dete iako to nismo želeli. Otišli smo s njom na duži odmor nekoliko godina nakon venčanja. Ponašala se jako čudno i bila je uljudna sve vreme. Pripremala mi je obroke i puno smoothieja.

Tokom odmora izgubila sam pilule za kontracepciju i nisam mogla da ih pronađem. Kada sam tokom pakovanja otvorila njenu fioku u sobi, pronašla sam ih. Našla sam i prenatalne vitamine i biljne napitke za plodnost. Počela sam da histerišem i uradila sam test za trudnoću.

Ispostavilo se da sam trudna i ne mogu vam opisati koliko sam bila ljuta na nju. Zadržali smo bebu, a za svekrvu smo tražili zabranu prilaska. Gledajući u prošlost, bila sam stvarno glupa i trebalo je da budem opreznija. Volim svoje dete, ali bih volela da sam ipak rodila malo kasnije.“

Ismevanje, nepriznavanje veze…

„Mrzele smo se. Kad sam bila prvi put trudna, morali smo da živimo s njom jer si nismo mogli da priuštimo stan. Bio je to pravi pakao. Nosila sam blizance i bila sam kao div. Imala sam problema s kretanjem jer imam jako malo telo, a nosim blizance. Ona bi stavljala stvari na pod i smejala se kad ih nisam mogla da ih dohvatim. Snimala me i kako se gegam do kupatila.“

„Kad smo se upoznale, bila je glasna, odvratna i teško mi je bilo da budem u njenoj blizini kad sam počela da izlazim sa svojim mužem. Ali postala je još gora. Porodica je tolerisala njeno loše ponašanje.

Kad god bi joj moj suprug ili njena majka smireno pokušali da joj objasne da porodica ne mora da zna koliko puta se danas upiškila, ona bi jecala i govorila ‘zašto ne možete da me prihvatite onakvu kakva jesam’. Dolazilo je do te mere da je pretila samoubistvom. Moje svastike ne podnose da budu u njenoj blizini ni nekoliko minuta, kamoli sati.“

„Odbijala je da prizna našu vezu. Više puta me je nazivala njegovom devojkom nakon naše veridbe. Kada smo kupovali kuću, rekla mu je da to nije dobra ideja i da treba još pričekati. Više puta je rekla da joj se čini da ja želim brak više od njega.“

Ljubomora dovela do prekida kontakta

„Zvala bi ga dok smo na sastanku i zadržavala ga govoreći mu: ‘U redu, vidim da ne želiš da razgovaraš sa mnom, shvatam.’ Sad je toliko često u našoj kući i pokušava da se ponaša kao da živi ovde. Tušira se kod nas umesto kod sebe. Kad god bi njena cimerka nekud otputovala, došla bi kod nas da spava pod izgovorom da je previše usamljena.“

„Kad sam bila trudna i jako emotivna, njegova mama mi je rekla da joj se ne sviđa ime koje sam odabrala za svoje dete, a nazvala sam ga po svom pokojnom ocu. Da ni ne spominjem da je organizovala zabavu za darivanje deteta i pozvala svoje prijateljice, a kad sam pitala gde je moja porodica, rekla mi je da sam nezahvalna.“

„Bila je ljubomorna što sam mršava. Svakog jutra bi mi govorila kako je to nepravedno. Odjednom sam počela da se gojim. Otišla sam kod lekara i rekao mi je da imam dijabetes. Jednog dana pregledala sam ormariće u kuhinji i našla sam vrećicu šećera. Bila sam zbunjena jer smo u kući koristili samo steviju zbog istorije dijabetesa u porodici.

Razgovarali smo s njom i priznala nam je sve. Menjala je našu steviju šećerom. Stavljala ju je u jogurt, moje napitke za vežbanje, džem, čaj… Nesvesno sam unosila više kalorija nego što sam mislila da unosim. Razlog zbog kojeg je to uradila? Nije htjela da izgledam bolje od nje na njenom trećem venčanju. Nakon toga smo prekinuli svaki kontakt s njom.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.