Ispovest majke čija je ćerka sa 15 godina postala zavisnica od heroina

Kristin Neman je žena koja je podelila sa svetom svoju najgoru noćnu moru.

Njena ćerka je bila zavisna od heroina sa 15 godina, krila je špriceve po kući, a njihov pas joj je spasao život kada se predozirala.

Ispričala je da je dobila poziv iz škole svoje ćerke, i poslednje što je očekivala da će joj reći je da je uhvaćena sa drogom.

To je bio samo početak borbe majke troje dece da se uhvati u koštac sa Natalinom zastrašujućom zavisnošću od heroina i fentanila, što joj je zamalo oduzelo život i uništilo njihovu, nekada srećnu porodicu.

Natali je sa 12 doživela vršnjačko nasilje, počela je da krade lekove protiv bolova iz ormarića za lekove svojih bake i deke u pokušaju da se „leči“ i otupi bol.

Niko nije primetio da pilule nedostaju jer su bile prepisane njenom dedi koji je preminuo.

Konzumiranje droge izmaklo je kontroli nakon što je na internetu našla dečaka koji je upoznao sa heroinom, kada je imala samo 15 godina.

Od tada je počela redovno da ga koristi, a bilo je potrebno da se više puta predozira i završi na rehabilitaciji da bi se konačno očistila sa 22 godine, prenosi zena.blic.rs.

Kristin se godinama stidela da progovori i zatraži pomoć, a sada bi volela da je ranije bila hrabrija.

Da bi pokazali drugim „normalnim“ porodicama koje se bori sa zavisnošću da nisu same, Natali i Kristin su napisale knjigu o svom iskustvu pod nazivom „O Natali“.

Natali priznaje da „nikada nije očekivala da će da živi ovoliko“, nakon što je nekoliko predoziranja ostavilo njen život da visi o koncu.

Jedne posebno mučne noći, Kristin je ispričala kako je njen suprug Piter morao da se fizički bori sa Natali da bi je sprečio da sama sebi daje inekcije.

Ona se priseća: „Otišla sam malo ranije u krevet, a moj muž je bio u svojoj kancelariji i radio je. Samo što sam zaspala, čula sam komešanje i trčanje. Bilo je skoro 11 sati i izašla sam iz spavaće sobe i videla svog muža kako se „bori“ sa Natali u hodniku. Borili su se, borili su se i ja sam spustila pogled da vidim šta se dešava, a ona je htela da stavi špric u ruku. Odvlačio je da bi je sprečio da to uradi. Bilo je to dno dna trenutak za porodicu, ali najgore je tek dolazilo.“, rekla je Kristin, prenosi „The Sun“.

Jednog jutra kada je Natali imala 18 godina, porodični pas, Obi, joj je spasao život nakon što se predozirala u svojoj spavaćoj sobi.

„Probudila sam se rano u subotu i dok sam izlazila na hodnik videla sam Obija kako cvili i kako ide ka Natalinim vratima, a zatim se više puta vraćao meni. Bilo je malo čudno jer to nikada ranije nije uradio, pa sam otvorila njena vrata i čekala da uđe. On je nastavio da me traži i da se vraća. Shvatila sam to kao da je mislio da ja uđem, pa sam to i uradila i suočila se sa time da je moja ćerka poplavila jer se predozirala”, priseća se Kristin.

Taj događaj je ostavio veliki trag na celu porodicu.

Dotakla je dno nakon predoziranja svoje ćerke i molila se da se to više nikada ne ponovi.

Ali dve godine kasnije se ipak ponovilo, a tada joj je njen tadašnji dečko pruđio pomoć.

Kristin je rekla: „On nije moja najomiljenija osoba, ali sam zahvalna što je pozvao hitnu. Toliko zavisnika umire zato što ljudi koji su sa njima ne pomažu, već pobegnu čim dođe do bilo kakve nevolje.“

Na kraju su Kristin i Piter odlučili da je njihovoj ćerki potrebna stručna pomoć koju oni nisu mogli da pruže.

Odveli su je u rehabilitacionu ustanovu, a Kristin je rekla da joj je odlazak tamo najteži korak u životu.

Rekla je: „Bez obzira koliko je staro vaše dete, vi želite da se brinete o njemu. Poveravala sam strancima život svoje ćerke jer nisam mogla da je popravim. Želela sam da je vole, a ne da je osuđuju kao ja“.

Kristin nikada nije izbacila svoju ćerku iz porodične kuće, uprkos tome što je Natali ukrala dragoceni Tifani nakit da bi finansirala svoju naviku da se drogira, a i danas, sa 24 godine, ona i dalje živi tamo.

„Bila je očajna i verujem da se iskreno kajala nakon što je to uradila. Bila sam ljuta, ali sam joj i oprostila. Znala sam da zavisnost izvlači ono najgore u njoj“, rekla je Kristin, prenosi „The Sun“.

