Istorijski trenutak za razvoj nauke: Sonda dotakla Sunce (video)

Solarna sonda Parker svemirske agencije NASA postala je prva letelica koja je ušla u solarnu atmosferu.

Kako se navodi u saopštenju NASA, sonda je proletela kroz Sunčevu koronu, gornji sloj njegove atmosfere, prikupivši čestice i podatke o magnetskima poljima. U saopštenju se kaže da to predstavlja prekretnicu „gigantskim skokom za solarnu nauku“.

Svemirska agencija objavila je da je Parker pronašao prave uslove za ulazak u solarnu atmosferu na 18,8 solarnih radijusa (oko 1,3 miliona kilometara) iznad sunčeve površine tokom svog osmog preleta Sunca 28. aprila, a prolazak je trajao nekoliko sati.

#ParkerSolarProbe is our mission to touch the Sun, so it has to take a lot of heat. Watch this video to learn about the engineering that keeps the spacecraft cool, and head to @NASASun today for *hot* news about the mission! ☀️ pic.twitter.com/FORVCn8kbg

— NASA Technology (@NASA_Technology) December 14, 2021