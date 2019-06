Iz osvete sam zavela muža najbolje prijateljice – i onda sam joj to priznala

Kaže se da je svaka osveta slatka, ali ženska može biti itekako gorka. Jedna takva je i priča anonimne žene koja je na popularnoj internet platformi Reddit podelila svoje iskustvo, ali su mnogi u komentarima izrazili zgražavanje dokle su neki ljudi spremni da idu zbog osvete.

Pod nadimkom Sara, žena je ispričala neverovatno iskustvo koje je proizašlo iz jedne obične – svađe. Ovo je njena ispovest:

„Poznajem Lauru još od fakulteta, odmah smo ‘kliknule’ na prvoj godini i uvek smo bile zajedno. Međutim, sve se promenilo nakon što se ona zaljubila u Ronalda. Nikad mi se nije sviđao i često sam joj to suptilno davala do znanja. Ne otvoreno, već sam primećivala kada nije bio dobar prema njoj. Bio je oduvek ženskaroš i sumnjam da se taj poriv ugasio nakon što je počeo da se zabavlja s Laurom, čak ni nakon što su se venčali.“

Sara je Lauru i dalje smatrala najboljom prijateljicom, ali su sve češće ulazile u konflikte i prolazilo je i po nekoliko nedelja da se ne čuju, a sve zbog nekih nesuglasica ili razmirica.

„Jednom prilikom izašle smo u većem ženskom društvu i Laura je počela da prepričava neke zanimljive situacije s fakulteta u kojima je ismevala neke moje postupke, i veze sa nekim momcima sa kojima sam bila kratko u vezi. To mi je jako zasmetalo, a naročito jer je sve vreme isticala sebe kao nekog ko me je uvek čuvao od loših frajera. Kao da ona nije završila u braku s jednim takvim. Nakon naručenih nekoliko tura, već sam bila pomalo pripita pa sam se ohrabrila i odbrusila joj nešto pred svima. Ustala sam se i krenula kući.“

Sara je bila besna. Želela je da drugarici kosu počupala pred svima pa je smatrala da je najbolje da otiđe kući. Bilo je već gotovo pola noći, želela je samo pod tuš i u krevet, ali nakon što je izašla iz taksija, na ulici je naišla na – Ronalda. Laurinog supruga.

„Pitao me gde je ostatak društva, a kad sam mu rekla da oni neće skoro i da sam se naljutila na njegovu ženu, počeo je da se smeje. Video je da sam malo pripita i ponudio se da me otprati do stana. Živela sam sama, a u zgradi sam imala par sumnjivih tipova pa sam rado prihvatila. Pozvala sam ga na jedno brzinsko piće, prihvatio je…“

U tom trenutku Sara je, kao što to svaka žena može bez greške da primeti, osetila da Ronald pomalo flertuje. Da se ponaša drukčije nego kada su u društvu.

„Njegovi postupci i teme koje je birao su vodili ka pokušaju da me malo ‘ispipa’, možda da vidi na šta sam ja sve spremna. I u tom času kao da mi se nešto okrenulo u glavi. Setila sam se brojnih svađa i situacija sa njegovom ženom, pogotovo one od pola sata ranije. I tu sam prelomila. Odlučila sam da se malo zabavim, malo iz osvete, a malo jer sam htela da potvrdim ono sve što sam mislila o Ronaldu.“

Sara mu je natočila još jedno piće i diskretno mu se približila dok su pričali o nekim studentskim avanturama.

„Rekla sam mu da mi je oduvek bio napet. On je isto rekao i za mene. Nekako spontano smo se primili za ruke, jedno je vodilo drugom…i završili smo u krevetu. Bilo je dosta intenzivno. Kratko i slatko. Postigla sam sve što sam želela. Ispratila sam Ronalda, dogovorili smo se da se ovo nikada nije dogodilo.

Međutim, sutradan, kad se Sara otreznila i kad je shvatila šta je uradila, a ponajviše kad je videla šta je Laurin muž u stanju da uradi, odlučila se na – „harakiri“. Pozvala je Lauru na kafu i sve joj je ispričala.

„Očekivano, Laura je dobila nervni slom. Pljusnula mi je šamarčinu, prevrnula sve sa stola i odjurila iz stana. Nikad mi se više nakon toga nije javila. Javio mi se zapravo Ronald porukom. Pisalo je ‘Razvodimo se. Ne mogu da verujem da si takva drolja. Marš u tri …’ Barem mi je bilo lakše jer sam znala da je bar nešto dobro proizašlo iz ove priče…“