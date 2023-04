Izbacila je so iz ishrane na mesec dana, promene su bile drastične

Ukoliko volite dobro začinjenu i slanu hranu, za vas verovatno pomisao da se odreknete soli zvuči kao najgora noćna mora.

A šta se zaista dešava u organizmu kada iz ishrane u potpunosti izbacimo so. Nikita Bardvej, koja se bavi fitnesom i često piše o ishrani i zdravlju, odlučila je da mesec dana živi bez soli.

“Trener mi je govorio da treba da izbacim iz ishrane šećer i so ako stvarno želim da se vratim u formu. I ja sam ga poslušala. Sada se kajem. Naime, odlučila sam da odustanem od soli da bih se oslobodila nadimanja. Sve je počelo kad sam trenera pitala za rešenje problema, a njegova ideja je bila da izbacim so iz ishrane. U startu sam napravila grešku jer nisam pazila na količinu. Umesto da postepeno smanjim unos, ja sam potpuno izbacila so. Natrijum je neophodan za održavanje ravnoteže elektrolita u našem telu i, ako ga nema, naše telo počinje da reaguje”, ispričala je Nikita i opisala šta joj se sve dogodilo u telu.

Grčevi u mišićima

Loše mi je samo kad pomislim na grčeve mišića koje sam imala. Čak i kada sam spavala, od grčeva sam se bukvalno budila vrišteći usred noći. Izgleda da je uzrok bio disbalans elektrolita. Takođe su me ometali u teretani. Imala bih bolove čim bih podigla tegove. Da budem iskrena, jednostavna aktivnost poput trčanja postala je veliki zadatak za mene.

Umor

Obična voda nije dovoljna za naše potrebe za elektrolitom. Bez soli u ishrani, moj balans elektrolita bio je narušen. Stalno sam se osećala umorno. Nivo natrijuma u mom telu drastično je opao zbog čega sam povremeno imala vrtoglavicu i osećala umor. Nakon raspitivanja, saznala sam da je to lako moglo da izazove stanje poznato kao hiponatremija, koje može biti veoma štetno. Da sam nastavila sa ishranom bez soli, moguće je da bi mi zdravlje bilo prilično narušeno.

Potreba za nezdravom hranom

Ne znam da li je to tačno za sve koji isključuju so iz svoje ishrane, ali meni se desilo. Počela sam da žudim za svim vrstama nezdrave hrane. Sanjala sam da jedem pomfrit ili bilo šta od grickalica, a pica mi je bila posebna želja.

Zaključak

Nakon što sam počela da se suočavam sa ovim problemima, otišla sam pravo kod svoj dijetetičara. Ispostavilo se da nije trebalo to da uradim. Nisam shvatala koliko je svaki mineral važan i koliku ulogu ima za naše zdravlje. Uostalom, postoji razlika između potpunog isključivanja nekog sastojka iz ishrane i ograničavanja njegovog unosa.

Kod lekara sam se uverila da ne treba u potpunosti da se isključuje so. Međutim, važno je izbegavati je posle 18 časova da biste sprečili nadimanje. Dakle, na taj način sam rešila svoj problem sa nadimanjem, a ujedno sam i smršala. Glavobolje su se smanjile i više se ne osećam umorno.

Ne zaboravite – ono što je uspelo nekome koga poznajete, možda neće vama. Svi smo mi različiti i imamo jedinstvene potrebe u ishrani.

