Izgradite samopouzdanje na pravi način!

Ima puno toga što možemo naučiti iz knjiga i skoro svi uspešni ljudi imaju listu onih dela koje preporučuju svima.

Čini nam se da u brzom ritmu kojim živimo nemamo vremena da se posvetimo čitanju, ali to nije tačno.

Možda nisu svi ljubitelji knjiga i čitaju različitom brzinom, a pored toga imaju još i gomilu drugih obaveza. To nije izgovor da makar ne pokušamo da iskoristimo sve ono što nam knjige nude. Ukoliko uzmemo u obzir prosečnu brzinu čitanja i prosečni broj strana koje imaju knjige, dolazimo do toga da nam je za čitanje 200 knjiga potrebno da potrošimo oko 420 sati. To deluje zastrašujuće i nemoguće, ali čitajte dalje da vidite kako to nije slučaj.

Neke prosečne vrednosti koliko ljudi godišnje provode gledajući televiziju su oko 1700 sati,a preko toga dolazi još oko 600 sati na društvenim mrežama.

Ovo varira od zemlje do zemlje, ali suština je da korišćenjem makar dela tog vremena na čitanje, mogli bismo da postignemo godišnji cilj. Potrebno je malo se otrgnuti od onoga što stvara zavisnost i na čemu gubimo vreme bez da smo toga i svesni.

Iskoristite slobodne trenutke za uživanje u nekoj knjizi!

Zato probajte da okružite sebe knjigama, kako bi vam bile nadohvat ruke kad god poželite da čitate. Pored toga, promenite neke navike i počnite da primenjujete one koje ste naučili iz knjiga, jer ćete tako biti još uporniji u svojoj nameri. Na kraju, možete čitati ne samo papirne knjige, već i one elektronske, a tu su i audio varijante za dugo putovanje do posla.

