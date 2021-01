Iznenada preminula poznata glumica (38)

Američka glumica Džesika Kembel, najpoznatija po ulogama u filmu „Election“ i seriji „Freaks and Geeks“, preminula je iznenada u 38. godini.

Njena porodica je potvrdila ovu vest, a još nisu obelodanili uzrok smrti. Kako prenosi TMZ, Hitna pomoć je pozvana kada je glumica pronađena na podu kupatila, ali nije joj bilo spasa.

Izvor blizak njenoj porodici rekao je kako je Džesika nedavno odlučila da odustane od glume i posveti se drugim stvarima.

Od nje se oprostila i holivudska zvezda Riz Viderspun, koja je glumila zajedno sa njom u filmu „Election“.

„Srce mi je slomljeno. Uživala sam u radu sa njom“, napisala je Riz Viderspun na Tviteru.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE

— Reese Witherspoon (@ReeseW) January 13, 2021