Iznenađenje iz vazduha: Avion sleteo nasred auto-puta

Mali avion, kome se pokvario motor, sleteo je nasred auto-puta usred saobraćaja, a samo zahvaljujući majstoriji pilota, niko nije povređen.

Avion je sleteo na veoma frekventan auto-put 35 u američkoj državi Minesoti, a pilot je uspeo da provuče letelicu između automobila i kamiona tako da je došlo do manjeg sudara samo sa jednim automobilom, ali niko nije povređen, prenosi agencija UPI.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!)

While this isn't *quite* what we mean by a "multimodal transportation system," we're glad no one was injured and are impressed by the pilot's effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX

— Minnesota Department of Transportation (@MnDOT) December 3, 2020