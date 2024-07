Izračunajte svoju: Svako ima godinu koja je prekretnica u životu, tada ga očekuje velika sreća

Numerolozi veruju da brojevi i datumi koji su vezani za vas, mogu mnogo toga da kažu o vama ili čak vašoj budućnosti. Ti brojevi mogu pozitivno da utiču na vaš karakter i sudbinu.

Važni datumi u našem životu prema numerolozima mogu imati veliki značaj, smatra se da svaki broj predstavlja poseban simbol.

Prema upućenima u numerologiju, najveći značaj ima datum rođenja prema kom mogu da se izračunaju i najvažnije godine u životu osobe.Važno je reći da najvažnije godine života ne moraju uvek biti najpozitivnije i najpovoljnije, već godine promena koje će biti veoma značajne za budućnost.

Najpovoljnija godina se izračunava sasvim prosto. Na primer, rođeni ste 12.09.1985. Potrebno je da uzmete poslednju cifru svoje godine rođenja i saberete je sa brojem meseca i dana rođenja. Na navedenom primeru računamo ovako – 5+1+2+0+9=17.

Dobijeni broj sabiramo sa godinom rođenja -1985. dodajemo 17, dobijamo 2002. Ovo je prva važna godina u vašem životu.

Zatim treba da ponovite računsku operaciju – poslednji broj prve važne godine uzimate i sabirate sa danom i mesecom rođenja 2+1+2+0+9=14, pa dobijeni broj sa celokupnom prvom važnom godinom – 14+2002=2016. – to je druga najvažnija godina u vašem životu.

Mnogi se pitaju šta znače te godine, odnosno, kako da se ponašaju kada one dođu. Pre svega, neophodno je da ostanete svoji i da ne menjate svoje principe. Ukoliko je to ipak potrebno, numerolozi veruju da ćete to sami shvatiti, odnosno, da će vam sudbina to “dojaviti”.

Zatim, potrebno je da pratite znakove sudbine na koje ćete nailaziti, koji će vas upozoriti na pozitivne promene.

Treće, važno je da budete tolerantni, mirni i staloženi. U najznačajnijim godinama vašeg života, nisu vam potrebni neprijatelji, svađe, niti loši odnosi.

