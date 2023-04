Izrazi koje muškarci organski ne podnose, a mudra žena ih nikada neće izgovoriti!

Kvalitet svake veze zavisi od dve stvari: koliko ste spremni na kompromis i da li ste sposobni za normalnu komunikaciju. Zvuči jednostavno, ali, kao što svi znamo, u praksi to već ide malo teže. Sa ženskog stanovišta, muškarci su prilično laki za “upravljanje” i samo treba voditi računa da se ne pretera. I tu dolazimo do najvećeg problema. Naime, pripadnici jačeg pola jednostavno ne podnose neke od standardnih rečenica kojima ih žene stalno zasipaju. I to nema nikakve veze sa ljubavlju već sa razlikama u razmišljanju između muškaraca i žena. Tako dolazimo do 6 rečenica, koje mudre dame nikada ili bar retko govore svojim partnerima:

Moramo da razgovaramo

Neprikosnoveno prvo mesto na listi. Muškarci ne podnose dramatične najave, bolje odmah da se pređe na stvar. Takođe, kod njih ova rečenica odmah stvara osećaj krivice i osećanje da su nešto pogrešno uradili…

Moja drugarica misli da je naš seks dosadan

Da, muškarci sa svojim prijateljima pričaju o seksu, ali ostaju uglavnom na opštem nivou, dok žene idu mnogo više u detalje. Bila ona drugarica ili ne, nijedan muškarac ne voli da sluša kako neko drugi ocenjuje njegovo umeće u krevetu.

Svi muškarci…

Od ove generalizacije pripadnici jačeg pola “dobiju ospe”. Posle ovih reči oni vas više neće ni slušati jer imaju utisak da ste im već “presudili”, odnosno već ih proglasili za krivce.

Da me voliš, ti bi…

Opet slična priča – muškarci su skloniji da delima umesto rečima pokazuju šta osećaju, i kada se suoče sa rečenicom ovog tipa, oni ne znaju kako da odgovore. Oni bi radije da im žena kaže šta tačno želi, umesto da njihova osećanja dovodi u pitanje.

Ako su ti takvi prijatelji…

Žene za prijateljice često biraju osobe s kojima dele ista razmišljanja i stavove, dok su muškarci manje skloni da se udubljuju u to šta njihov prijatelj radi. Najvažnije im je da imaju zajedničke aktivnosti i korektan odnos. Ovakvu frazu oni doživljavaju kao pretnju njihovom prijateljstvu i kao najavu zabrane druženja.

Sto puta sam ti rekla

Još jedna stvar koju muškarci ne vole je stalno zvocanje i dramatično podsećanje na probleme. Nije stvar u ponavljanju već u tome što se stalno vrte isti zaključci koji ne vode nigde niti pomažu u rešavanju problema.

