Januar je mesec u kojem se parovi najviše RAZVODE, a EVO I ZAŠTO

Iako zvuči čudno da se razvodi mogu vezivati za mesece u godini, statistika pokazuje da veza između njih i te kako postoji.

Možda niste razmišljali o tome, ali vreme praznika može da utiče na vaše razmišljanje, da vas podstakne da preispitate odnose sa svojim bračnim partnerom, ali i da te odluke odložite za kasnije.

Kako prenosi objektiv.rs, stručnjaci su na osnovu analize otkrili da se najveći broj razvoda dešava tokom januara, ali i zašto je to tako. Oni su došli do zaključka da je to zato što ljudi izbegavaju da pokreću bolne teme i da donose velike odluke tokom praznika. Ljudi bivaju ponešeni prazničnom euforijom i tada sve probleme u braku i porodici ostavljaju za kasnije, a kada nastupi januar, sve ono što ih je tištilo tokom praznika, polako isplivava na površinu.

“Praznici su period kada se emocije penju na viši nivo, pa ako ste nesrećni u braku ili ljuti na partnera, ovo razdoblje može da bude prelomna tačka,” kaže advokat za razvode Džejm Groza.

Sa druge strane, mnogi ljudi u decembru postaju očarani dekoracijama, lampicama, padaju pod uticaj divne, magične praznične muzike, toliko da veruju da sve može da se preokrene i krene na bolje. Nažalost, čim praznici prođu, uvere se da su bili u pravu i pre praznika.

