Japan rešava najveću misteriju porekla života

Poreklo života je najveća enigma koja prati čoveka u celoj njegovoj istoriji, zagonetka koju su istaknuti umovi uvek pokušavali da objasne. Sada se čini da je rešenje blizu zahvaljujući uzorcima sa asteroida Rjugu, koji su posle dugog puta stigli u najsofisticiraniju laboratoriju Japanske svemirske agencije (JAKSA).

Kapsula sa materijalom tog asteroida stigla je 8. decembra u Centar za vanzemaljske uzorke u japanskom gradu Sagamihara, gde će biti sprovedena iscrpna analiza koja bi mogla da osvetli poreklo života na našoj planeti, piše Sputnjik mundo.

Look at this marvelous photo of the Hayabusa2 reentry, taken in Cooper Pedy, nearby the capsule landing site, Woomera, Australia. pic.twitter.com/EBwHtcZ5Yz — JAXA Washington DC (@jaxa_wdc) December 6, 2020

Rjugu, prečnika oko 980 metara, pripada takozvanoj asteroidnoj grupi tipa C (ima visok sadržaj ugljenika) i smatra se da je jedna od ovih stena donela vodu na Zemlju pre miliona godina.

Teorija o kosmičkom poreklu vode na našoj planeti

Sonda „Hajabusa 2“ lansirana je u svemir u decembru 2014. godine u potrazi za asteroidom Rjugu. Posle putovanja od tri i po godine, u junu 2018. godine stigla je do kosmičke stene na oko 300 miliona kilometara od Zemlje. Približila se asteroidu na sigurnoj udaljenosti od 20 kilometara i odatle počela da posmatra njegovu površinu kako bi pokušala da sleti.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

Pripreme za sletanje trajale su duže od nego što je planirano, jer se ispostavilo da je tlo klimavije od očekivanog. Konačno, početkom 2019. počeo je da se spušta brzinom od 90 centimetara u sekundi.

Aparat je prikupio prve uzorke sa tla i okrenuo se od satelita Rjugu. Napredni uređaji na brodu izvršili su prve analize i podatke poslali na Zemlju. U martu su istraživači iznenadili svet objavivši da su na asteroidu otkriveni minerali koji sadrže vodu i vodonik. Nalaz je indirektno podržao teoriju o kosmičkom poreklu vode na našoj planeti.

Posle više meseci proučavanja i slikanja, „Hajabusa“ 2 započeo je u novembru 2019. dug povratak na Zemlju sa svojim dragocenim teretom, uzorcima tla Rjugu, uskladištenim u robusnoj metalnoj kapsuli otpornoj na visoke temperature.

Prošle nedelje, na oko 220.000 kilometara od naše planete, sonda je izbacila kapsulu koja je pala 5. decembra u pustinjsko područje Australije.

Epska faza povratka kapsule

Materijal je stigao netaknut i stručnjaci JAKSA izvršili su 7. decembra na terenu prve analize gasova sadržanih u kontejneru. U opreznoj izjavi, agencija je istakla da ne može potvrditi da supstanca potiče iz uzoraka asteroida i rekla da će se studije nastaviti u Japanu.

Kapsula je 8. decembra stigla u sedište JAKSA u japanskom gradu Sagamihara. Povratak je bio samo jedna od epskih faza – možda i najbitnija. Sada započinje presudna faza u kojoj se mobiliše sva tehnologija koju je čovečanstvo do sada razvilo kako bi pokušalo da odgonetne misterije o našem poreklu. Možemo očekivati neverovatne rezultate u narednih nekoliko nedelja ili meseci.

We observed the capsule re-entry from around Coober Pedy, with the assistance of Curtin Observatory. The observation was successful & here is our image!https://t.co/KTdV0G9moU Credit: Curtin University, Kouchi University of Technology, Nihon University, Ibaraki University, JAXA pic.twitter.com/qTFW8I8UD9 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

​Što se tiče sonde „Hajabusa 2“, koja je 1,5 m. duga, 1,6 m. široka i teška 600 kilograma, ona započinje novo putovanje, sada lovi asteroid 1998KI26, koji kruži između Zemlje i Marsa. Cilj treba da sustigne u julu 2031. negde u svemiru.

(Sputnjik)

