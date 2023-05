Jedna od najfascinantnijih optičkih iluzija ikad: Možete li da pronađete četiri skrivene slike?

Četiri skrivene slike u ovoj optičkoj iluziji mogu otkriti vaše najšarmantnije crte ličnosti. Iluziju uljane slike stvorio je ukrajinski umetnik Oleg Shupliak, a zove se “Vetroviti dan. Klod Mone.“

This optical illusion called "Windy day. Claude Monet" by Ukrainian painter Oleg Shupliak can apparently reveal the viewer's main personality trait, depending on what you see first when you look at the work. pic.twitter.com/Y9K9eCsfqY

— 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) June 14, 2022