Jedna stvar odmah odaje manipulatora: Ako vaš partner radi ove stvari, bežite glavom bez obzira

Šest jasnih znakova da se verovatno nalazite pod uticajem emocionalnog manipulatora i iz takve loše veze trebalo bi da što pre pobegnete.

Stalno umanjuje vaša osećanja

Emocionalni manipulatori drže samo do svojih osećanja i potreba. Ako mu se poverite kako se iz nekog razloga osećate loše, rećiće vam da ste smešni i da preterujete. Oni su pri tome toliko uverljivi da na kraju čak i poverujete u to što kažu. Oni se nikad ne izvinjavaju, naprotiv, uvek ste vi krivi za sve. Nađete li se u situaciji da preispitujete vlastita osećanja i bojite se kako preterano reagujete ili ste preosetljivi, vreme je da krenete dalje.

Spušta vas na zemlju

Dok ste u društvu ne libi se da vas uvredi ili da vam se naruga zbog neke vaše nespretnosti. Emocionalni manipulator jedva čeka vašu grešku ili propust kako bi vam to „nabio“ na nos. Međutim, on to radi toliko neprimetno da zapravo sve ispada kao bezazlena šala, a vi duboko u sebi patite i osećate se osramoćeno. Stvari mogu postati još gore ako ste navikli na takav tretman u okviru svoje porodice, pa time niste ni svesni da ste žrtva manipulatora. Zato je važno informisati se o tome šta je u redu, a šta nije, jer se loše ponašanje ne sme tretirati kao normalno. Ukoliko partner nastavi da vas omalovažava i nakon što mu kažete koliko vas bole njegove reči, treba što pre da pobegnete iz takve veze.

Smatra li vas odgovornim za svoje loše ponašanje

Emocionalni manipulator nikad ne preuzima odgovornost za svoje loše postupke. Šta god učinio on će pronaći način da vas optuži za svoju agresivnost ili ljutnju. Na primer, ukoliko viče na vas dok vas ispituje da li je platio račune, to će opravdati rečima kako znate da je pod stresom zbog posla i da je zato nervozan. Zapamtite kako ovaj tip ljudi, što god loše učinio, neverovatnom lakoćom izbegava krivicu.

Odbija li da vam da objašnjenje?

Na pitanje zašto je loše volje odgovara kako vi to ionako ne biste razumeli. Na taj način suptilno dovodi u pitanje vašu inteligenciju, jer zapravo nema volje da sa vama normalno razgovara. Da stvar bude gora, ukoliko se ne povučete odmah nakon takve izjave, naljutiće se na vas jer mu ne date prostora.

Njemu je uvek gore nego vama?

Ukoliko se požalite kako ste imali loš dan na poslu, on već ima spreman odgovor – njegov je bio još gori. Emocionalni manipulatori drže samo do sebe i ne pada im na pamet da vas teše ako se osećate loše. Vaša osećanja su još jednom povređena i osećate krivicu što ste uopšte pokušali da razgovarate.

Menja se kada vama prekipi

Oni znaju da osete kada je vaše strpljenje pri kraju i kada razmišljate o prekidu veze. Tada postaju neverovatno dragi i šarmantni, čak se i izvinjavaju zbog svega lošeg što su vam učinili, ali jednom kad vas pridobiju vrlo brzo se sve vraća na staro. Moguće je da se partner zaista promeni ako je svestan svojih mana i ima volju da radi na sebi. U suprotnom, bežite glavom bez obzira, jer će vas emocionalni manipulator do temelja uništiti.

Ako ste se u svemu ovome prepoznali, psiholozi kažu da je potrebno da podelite svoje iskustvo sa drugima i ne držati ga za sebe, jer to produžava i produbljuje problem i povećava traumu.

