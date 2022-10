Jedna uobičajena navika može da ostavi ozbiljne posledice na vaše zdravlje

Svi to radimo. Verovatno trenutno sedite prekrštenih nogu i čitate s telefona ili svog kompjutera. Međutim, iako to nije baš najveći rizik po vaše zdravlje s kojim ćete se ikada suočiti, uobičajeno sedenje prekrštenih nogu može izazvati probleme. Takvom sedenju se protive i osteopati, ali i fizioterapeuti.

U svakom slučaju, na TikToku, profesionalni osteopat Brendon Talbot edukuje svoje pratioce o potencijalnim zamkama prekrštenih nogu.

Ispostavilo se da je najveći problem u vašim venama. “Dok sedite izbegavajte da prekrštate noge. Sva krv iz donjih udova se sliva u femoralnu venu koja putuje ispod ingvinalnog ligamenta (područje prepona)”, objašnjava Talbot.

Takođe je sugerisao da prebacivanje noge preko noge dok ste u sedećem položaju može malo podići krvni pritisak, što je logično kada pomislite na to. Proširene vene su još jedan uobičajeni razlog zbog kojeg se ljudima kaže da izbegavaju prekrštanje nogu, jer to može poremetiti protok krvi do vašeg srca.

