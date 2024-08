Jedno popularno voće u Srba može biti smrtonosno za vašeg psa! Kako da ga zaštitite pre nego što bude prekasno

Jedno popularno voće u Srba može biti smrtonosno za vašeg psa!

Dok neki psi nisu baš ljubitelji voća, drugi će bez problema pojesti sve što im se nađe na putu, čak i ono što može biti opasno po njihovo zdravlje. Zato je važno biti na oprezu i držati svog ljubimca podalje od voća koje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Iako mnoge vrste voća mogu biti zdrave za pse, postoji jedno koje nikako ne smete da im date: grožđe! Ovo naizgled nevino voće može izazvati ozbiljne probleme, čak i fatalne.

Ako se vaš pas dočepa grožđa ili grožđica, može doći do ozbiljnog trovanja, koje se može manifestovati u roku od 24 sata nakon konzumacije. Prvi simptomi uključuju povraćanje, dijareju i gubitak apetita, ali problem postaje ozbiljniji nakon 48 sati, kada dolazi do pojačane žeđi, prestanka izlučivanja urina, a zatim i do otkazivanja bubrega.

Iako naučnici još uvek nisu otkrili koja tačno supstanca u grožđu ili grožđicama izaziva otkazivanje bubrega kod pasa, poznato je da se rizik trovanja povećava sa količinom pojedenog voća. Za neke pse, već 2,8 g grožđica ili 19,6 g grožđa po kilogramu telesne mase može biti smrtonosno.

Ako sumnjate da je vaš pas pojeo grožđe ili grožđice, hitno kontaktirajte veterinara. Lečenje mora početi što pre, jer s vremenom postaje manje efikasno. Da biste izbegli ovaj rizik, držite sve proizvode od grožđa van domašaja svog psa i budite posebno oprezni kada ga šetate u blizini vinograda.

Bezbednost vašeg ljubimca je na prvom mestu, zato se postarajte da grožđe i grožđice nikada ne dođu u njihov domet!

(danas.rs)

