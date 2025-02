Jednu sitnicu uvek držite u novčaniku: Štiti od besparice, okreće sreću u vašu korist i donosi blagostanje

Narodno verovanje

Evo načina kako da prizovete novac u svoj novčanik i to prema jednom starom narodnom verovanju.

Veruje se da nekoliko grama morske soli u novčaniku privlači bogatstvo i sreću.

Najbolje je staviti so u plastičnu vrećicu, a zatim nju ubaciti u tajnu pregradu novčanika. So treba menjati svakog meseca, u protivnom ona gubi svoju snagu.

Postoje određena verovanja prema kojima treba posuti i morsku so po kući. Da biste privukli sreću i bogatstvo, stavite malo morske soli u plastične posude, postavite ih u svaki ugao kuće i menjajte je na svakih deset dana. Pritom, ako to već ne znate, so je odlična za teranje mrava.

