Jelena Đoković otkrila zašto ona i deca ne putuju sa Novakom

Jelena Đoković otkrila je u nedavnom gostovanju na televiziji kako funkcioniše njen brak sa Novakom Đokovićem i govorila o mnogim stvarima iz njihovog života koji godinama intrigiraju javnost.

Između ostalog je rekla da Novaka već sada vidi kao istorijsku ličnost, ali je istakla i različite snove koje su ona i suprug imali tokom odrastanja.

„Ja sam udata za ličnost koja je zapravo već sada istorijska i ja sam mislila da kao majka treba da izmislim toplu vodu. Naravno to me je potpuno sludelo, ta misao, i dovelo do novog učenja. Dosta sam se menjala. Moje poteškoće su bile i te što sam želela da zaštitim decu, da im dam izbor da sami odluče da li žele ili ne žele da budu deo našeg javnog života koji je nužan kao posledica velikog uspeha, istorijskog uspeha koji je Novak postigao. Između ostalog moj muž možda nema takva razmišljanja, pa je trebalo naći kompromis. On je odrastao u uslovima gde je sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu sveta, da svi znaju za njega, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Ja sam želela da budem uspešna žena iz senke“, rekla je supruga najboljeg tenisera sveta.

Ona je objasnila i razlog zbog čega sa sinom Stefanom i ćerkom Tarom ne ide na putovanja sa Novakom.

„Nedavno smo imali konverzaciju zašto ne putujemo više sa njim. Deca su porasla, žele da imaju drugare, žele da idu u svoj vrtić, da imaju svoje rutine, svoj poznati parkić, poznate lokacije i da znaju gde su. Njima je zanimljivo da odu na nedelju ili dve negde, međutim dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mesta u kom smo. E sad, neko je više sposoban da se regeneriše u tom svetu. Novak je neko ko je odrastao sa tim intenzitetom „brejk lopta, meč lopta, brejk lopta, meč lopta“, ali mi se umorimo gledajući, mi promenimo kanal da se odmorimo. On je u tome non-stop, on kada se vrati kući gleda na Youtube-u i analizira šta se dešavalo u nekom drugom meču, ko je sledeći protivnik, šta konkurencija radi, on je vrlo posvećen i veliki je profesionalac. I ja sam to živela pre nego što su deca došla, a ovo je nova priča koju ja pokušavam da uhodavam i još uvek to manje uspešno radim nego što bih volela u smislu da se umaram mnogo od putovanja i insistiram da putovanja budu ređa kako bi bila kvalitetnija“, rekla je Jelena gostujući u emisiji „Ko sam tebi i šta sam sebi“.

