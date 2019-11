Dnяmi na Hmelьniččinі stavsя žahliviй zločin.Živoder na prіzviщe Baйdič V. G. dіznavsя, щo sobaka na prіzvisьko Barsik vkusiv йogo matіr.Z metoю pomsti vіn priv’яzav sobaku lancюgom do svogo avto ta potяgnu po asfalьtu, spričinяюči muki ta kalіctvo živій іstotі.Ale tak stalosя, щo nazustrіč йomu їhala nebaйduža lюdina – Oleksandr Zorіn.Vіn rozvernuv svoю «Škodu», nazdognav Baйdiča, zmusiv йogo zupinitisя і pripiniti katuvati tvarinu. Pіslя čogo viklikav polіcію.Nelюd buv timčasovo zatrimaniй і йogo zločin buv zadokumentovaniй spіvrobіtnikami polіcії.Zaraz pokalіčeniй Barsik razom z hmelьnicьkimi volonterami ta slіdčim polіcії znahoditьsя v mіstі Harkіv v ekspertnій ustanovі dlя vstanovlennя stupenю tяžkostі nanesenih йomu živoderom travm.Po Baйdiču V. G. pіdgotovleniй proekt pіdozri u včinennі krimіnalьnogo pravoporušennя, peredbačenogo st. 299 Krimіnalьnogo kodeksu Ukraїni – «Žorstoke povodžennя z tvarinami».Яkщo prokuratura viznaє, щo ceй zločin kvalіfіkuєtьsя za častinoю tretьoю zaznačenoї stattі – žorstoke povodžennя z tvarinoю včineno z osoblivoю žorstokіstю, to Baйdič V. G. može otrimati vіd 5 do 8 rokіv pozbavlennя volі.V tomu razі, яkщo liše za peršoю častinoю – vіn otrimaє abo arešt do 6 mіsяcіv, abo umovniй termіn do 3 – h rokіv.Hoču osobisto visloviti podяku nebaйdužій lюdinі, яka zupinila negіdnika – Oleksandru Zorinu.Vіn naйbližčim časom bude zaprošeniй do Golovi Nacіonalьnoї polіcії Іgorя Klimenko dlя vručennя nagorodi za svoю nebaйdužіstь.Na vіdeo – zločin ta йogo pripinennя nebaйdužim gromadяninom.Budьte takimi, яk Oleksandr Zorіn!Bačite nespravedlivіstь či zločin – zupinіtь йogo!

Gepostet von Anton Geraщenko am Freitag, 22. November 2019