Jutjub zvezda brutalno ubijena, a ubica javno objavio fotografije sa mesta zločina (foto)

Beživotno telo sedamnaestogodišnje Bjanke Devins, Jutjub zvezde, pronađeno je u nedelju u gradu Jutaki, u državi Njujork, a javnost je posebno potresla činjenica da je ubica fotografije sa mesta zločina objavio na društvenim mrežama.

please spread beautiful images of bianca to drown out the horrid, disgusting ones so we can all remember her as the gorgeous, and gentle person she was. #ripbiancaً pic.twitter.com/Ys5RKUrE3t

— bebe (@bebestgf) July 16, 2019