Jutro će promeniti sve: Evo recepta za srećan, savršen dan, tajna je u nekoliko sitnica

Da li ste razmišljali o tome kako bi bilo, da posle toliko imate vremena, imate savršen dan? Taj dan ne morate da čekate i ne morate da se nadate tome da će se slučajno desiti, možete ga sami iskreirati. Mi vam donosimo najbolje recepte za jutro koje menja sve.

Šta sve treba da radite i odakle treba da počnete, saznajte u narednim redovima.

Jutro je najbitniji deo dana

Da li ste jutarnji tip? Da li ste od onih osoba koji ustaju vedre, čile i nasmejane? Ako niste, u redu je, sve se da naučiti. Zaista je malo ljudi koji ustaju sa osmehom i to pre svog budilnika. Čini se da oni imaju moć da urade baš sve što požele. Takvi ljudi sve stižu, imaju dovoljno vremena i zajutarnji trening, i za ručak sa porodicom, i za piće sa prijateljima. Ipak, kako vreme odmiče, shvatamo da nam trebaju dodatni sati kako bismo sve postigli. Shvatamo da moramo da se menjamo, kako bi nam život bio lepši i ispunjeniji.

Ako promenite jutarnju rutinu, promeniće kompletan tok svog dana, kažu stručnjaci. Hajde da vidimo da li vredi pokušati.

Ustanite ispavani

To što ćete vi ustati rano, to ne znači da ćete biti orni i veseli ukoliko ste umorni i neispavani. Savetuje se da legnete ranije i da spavate 8h. Da, to će uticati na vaše navike tokom dana i trebaće vam vreme da se naviknete na novi raspored, ali već posle nekoliko dana videćete značajne benefite. Ako ne spavate dovoljno, to će uticati na vaše zdravlje, ali i na to kako reaguje na stres ili kako se osećate. Važno je da sebi obezbedite kvalitetan san. Birajte meku posteljinu, kupite sebi novi jastuk, provetrite prostoriju u kojoj spavate. Mali trikovi će doprineti kvalitetnijem snu.

Kako da se probudite nasmejani?

Od samog početka dana treba da počnete da kreirate dan. Kako se to radi? Pošto ste se ispavali, bićete fokusirani i skoncentrisani. Moći ćete da utičete na tok svojih misli i lakše ćete donositi odluke. Zanemarite sve negativne misli. Pogledajte neki smešan video ili pročitajte lep tekst koji će vas inspirisati. Uputite sebi par lepih reči i zahvalite se na svemu što imate u današnjem danu. Naš mozak tako dobija informaciju da je sve u redu i da može da se opusti, da može da uživa u današnjem danu.

Alarm nemojte da odlažete. Čim zazvoni, ustanite jer tada počinje vaš novi dan i biće fantastičan! Kada ustanete, otvorite prozore, dignite roletne, namestite krevet. Zatim, posvetite sebi vreme za umivanje, sređivanje i kuvanje jutarnje kafe. Zaboravite na telefon i na mejlove, bar dok ne popijete kafu.

Razbudite se!

Sada je vreme za buđenje. Razmrdajte telo. Ako ne volite jutarnji trening, dovoljno je da uradite vežbe koje će pokrenuti mišiće. One mogu da traju i 5 minuta i to će biti sasvim dovoljno da vaše telo primi signal da je budno. Možete posle toga da idete da se istuširate, našminkate, sredite kosu.

Sada već možemo da mislimo o obavezama. Ako imate puno obaveza, napravite listu na kojoj ćete zapisati šta sve treba da uradite u toku dana. Od svih stvari na listi, prvo uradite onu koja vam se najmanje radi. Radite po rasporedu – od neprijatne obaveze do one u kojoj uživate. Na taj način ćete pregurati teži deo dana i ostatak vremena će biti slobodan i rasterećen.

Ovo je samo jedan dan sa idealnim početkom i krajem. Ne zaboraviti, svaki može biti ovakav, ako usvojite nove navike.

