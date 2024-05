Kad dezodorans zakaže: Dermatolog otkrio kako rešiti problem smrdljivih pazuha

S porastom temperatura, mnogi počnu da se bore sa prekomernim znojenjem, koje pokušavaju da zaustave običnim korišćenjem stikova ili dezodoransa. Međutim, to često zna da bude uzaludno jer znoj se probija kroz slojeve zaštite i obično završite sa ružnim mrljama od znoja na odeći i neprijatnim mirisom koji širite oko sebe.

Dermatolog Sina Ghadiri redovno deli korisne savete za negu kože i higijenu na TikToku, gde je prikupila neverovatnih 84,8 hiljada pratilaca.

U nedavnom video snimku, otkrio je da oni koji su zabrinuti zbog mirisa ispod pazuha mogu koristiti apotekarski proizvod da ga ublaže. Napravljen je od glikolne kiseline koja se koristi u kozmetičkim preparatima jer pozitivno utiče na obnavljanje kože, ožiljke i akne. Glikolna kiselina se može kupiti u obliku kapi ili kozmetičkih preparata.

„Prošle godine sam se borio sa tim. Čak i nakon tuširanja, i dalje smrdim“, požalio se jedan pratilac dermatologu, dok je drugi korisnik dodao: „Istuširajte se i stavite dezodorans“. Na šta je Sina odgovorio: „Nema ništa loše u dezodoransu, ali neki ljudi i dalje imaju problema da ga kontrolišu“.

Glikolna kiselina može iritirati kožu

Glikolna kiselina je vrsta alfa hidroksi kiseline (AHA) koja se dobija iz šećerne trske. Takođe se koristi za hiperpigmentaciju i efikasan je piling. Namenjena je da se koristi kao zamena za dezodorans jer ne zaustavlja proizvodnju znoja. Međutim, dermatolog dr Marisa K. Garšik, sertifikovan od strane odbora, rekla je Today: „Smatra se da glikolna kiselina pomaže u smanjenju telesnog mirisa tako što snižava pH kože i otežava preživljavanje bakterija koje izazivaju miris.“

Upotreba glikolne kiseline nosi određene rizike. Kao i druge kiseline za piling, može da iritira kožu, posebno na mestima gde je tanka i meka, kao što su pazusi. Ovo može izazvati crvenilo, ljuštenje i osetljivost.

Garšik je dodala: „Maksimalna koncentracija glikolne kiseline koja se može koristiti na ovom području je osam do deset procenata, ali čak i to može biti iritantno, pa što je niža koncentracija, to bolje. Takođe se preporučuje da korisnici primenjuju proizvod ne više od jednom ili dva puta nedeljno. Dermatolog Garšik je čak preporučila dezodorans sa glikolnom kiselinom umesto nanošenja samog proizvoda, piše Ekspres.

