Kad na utakmicu dođeš s ljubavnicom, a žena te vidi na tv-u (video)

Jedan ljubitelj sport iz Ekvadora nije računao da će mu odlazak na utakmicu omiljenog tima doneti toliko problema i sigurno ga koštati i braka.

Naime, gledaoci kraj malih ekrana uživo su mogli da vide kako se ne isplati varati, naročito ne u javnosti, a glavni akter bio je navijač koji je na tribinama razmenjivao nežnosti sa ljubavnicom. To su juče preneli brojni južnoamerički mediji, koji su takođe rado objavili snimak koja je preko noći postao hit na društvenim mrežama.

When you kiss your girlfriend, then realise you’re on tv and your wife could be watching 😳

pic.twitter.com/ifkvJGuwen

