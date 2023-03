Kada se žene oblače ovako, muškarci ne mogu da im odole: Ova odeća sve dame čini duplo atraktivnijim

Sprovedena anketa od strane “ Who What Wear“, pokazala je odevne komade koji su momcima najatraktivniji na ženama, od klasične crne haljine, do visokih potpetica do kožne jakne.

Ovo su 10 odevnih predmeta koje će svaku ženu učiniti atraktivnijom :

Mala crna haljina

Savršena crna haljina je idealna kako za posebne prilike tako i za one obične.U njoj ćete se osećati i izgledati neodoljivo.

Gola ramena

Ništa nije privlačnije nego od golih ramena. Vrhunac je haljina koja ne pokriva ramena, jer ona ženu čini ženstvenom i veoma seksi.

Uska haljina

Linija između senzualnog i vulgarnog je veoma tanka. Ova haljina ne mora da bude kratka ni da ima dekolte, dovoljno je da naglasi obline.

Kožna jakna

Ovo je sigurno jedna od najosnovnijih predmeta koji nikad ne izlaze iz mode i daće vam agresivno-šik izgled.

Elementi od čipke

Teško je pronaći materijal tako romantičan kao što je čipka. Može biti slatko i seksi, u zavisnosti od prilike i namere. Samo jedan detalj od čipke može učiniti da izgledate privlačnije.

Gola leđa

To je trendi, seksi, i to morate da imate. Gola leđa su veoma privlačna, svakako nećete izgedati vulgarno ako ponesete ovakav komad odeće.

Nešto crveno

Postoje određeni elementi koji naglašavaju senzualnost žene, a crvena boja je jedna od njih. Naučnici kažu da su žene koje nose nešto crveno najatraktivnije za muškarce, čak i ako je to samo crveni karmin.

Visoke potpetice

Svakoj ženi je potreban par cipela sa visokom potpeticom. One će vizuelno izdužiti noge i vaše telo, i poboljšati celokupan fizički izgled.

Plave farmerke i bela pamučna majica

Ponekad najjednostavnije stvari i jesu najbolje. Ovo je već postao klasik i svaka žena to ima u svom garderoberu.

Sportska odeća

Mnoge žene se najmanje osećaju seksi kada se znoje u odeći za vežbanje u teretani. Ali istina je da se upravo ovakve smatraju veoma atraktivnim, piše Telegraf.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.