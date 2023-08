Kada shvatite ovo, shvatili ste sve: Ovo je možda i najveća mudrost o sreći

Tokom jednog intervjua, Dalaj Lama je upitan šta ga najviše iznenađuje na ovom svetu i šta je suština života. Njegov odgovor će vas naterati da stanete i razmislite o putu na kojem se nalazite…

„Ono što me najviše iznenađuje je ljudska priroda. Ljudi žrtvuju svoje zdravlje da bi zaradili novac. Potom žrtvuju novac kako bi obnovili svoje zdravlje, a onda se toliko brinu za budućnost da ne uživaju u sadašnjosti. Kao rezultat, oni ne živi u sadašnjosti ili budućnosti, žive kao da nikad neće umreti, a onda umiru kao da nikad nisu ni živeli.“

“Živimo vrlo čudno i nelogično. Idemo na posao koji ne volimo kako bismo zaradili novac, koji onda ide na lečenje. Kad radite ono što ne možete da izdržite, to neizmerno narušava zdravlje”, rekao je on te dodao da svi to razumemo, ali iz nekog razloga čvrsto verujemo da novac može sve da popravi.

“Stanite i razmislite: Novac ne može da kupi ni sreću ni zdravlje. To je jedina istina o kojoj treba razmisliti. Suština života je biti srećan. Ipak, sve naše misli zaokupljene su materijalnim stvarima. Ponekad se čini da smo na ovoj Zemlji – samo zato da bismo radili i zaradili novac. Na neki način izgledamo kao robovi – samo to ne shvatamo.”

