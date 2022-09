Kakav srećnik: Jedan pogrešan broj doneo mu je neverovatno bogatstvo

Jedan Australijanac postao je preko noći milioner nakon što je napravio glupu grešku kada je birao svoje uobičajene brojeve lutrije – i danima nije saznao da je dobio veliki dobitak.

Čovek je slučajno označio pogrešan broj dok je birao svoje redovne brojeve na listiću. Taj pogrešan broj doneo mu je milion dolara.

Srećni dobitnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je slučajno odabrao jedan broj koji nikad pre nije birao. Nije imao pojma da je napravio srećnu grešku, odnosno da je dobio veliki dobitak nakon izvlačenja prošlog ponedeljka, sve dok se nije javio na poziv Državne lutrije.

Dobitnik rekao: „Nisam čak ni proverio svoj listić. Obično religiozno proverim svoje listiće odmah nakon izvlačenja, ali iz nekog razloga, ovaj put nisam.

Sada gledam svoj listić i shvatio sam da sam čak pogrešno označio i brojeve. To su posebni brojevi i koristim ih svaki put, ali jedan od brojeva na ovoj listići je potpuno pogrešan. To znači da nisam napravio tu grešku, nikad ne bih pobedio – dođavola. To je prokleto fantastično. To je super. Milion dolara – neverovatno”, uzbuđeno je opisao.

Priznao je i da je u trenutku radosne vesti završio s kuvanjem ručka i seo da jede.

“Pa, moj apetit tada je i te kako nestao. Ne mogu da verujem. Ovo je tako čudno”, govorio je lutriji.

„Ova nagrada je sjajna jer ćemo se manje stresirati, a više ćemo vremena provoditi sa svojom porodicom. Planiramo da odemo u Ameriku ili Evropu“.

