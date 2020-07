Kako će za 25 godina izgledati ljudi koji rade od kuće? (video)

U vreme pandemije, rad od kuće za mnoge je postao normalna stvar. Međutim, izgleda da na duže staze nije baš najbolje rešenje.

Stručnjaci iz kompanije DirectlyApply rešili su da pokažu kako bi ljudi koji stalno rade od kuće mogli da izgledaju za 25 godina – na modelu je radio tim kliničkih psihologa i fitnes stručnjaka koji su utvrdili kako rad od kuće utiče na naše fizičko i mentalno zdravlje. Naravno, ukoliko ne preduzmemo potrebne korake da izbegnemo posledice. Fotorobotu su dali ime Suzan, piše Metro.

Suzan je večito u pidžami i ne izgleda baš zdravo s izbačenim stomakom, pogrbljenim leđima, proređenom kosom, krvavim očima uokvirenim tamnim podočnjacima… I svaki od tih problema reflektuje dugogodišnji rad u izolaciji.

Dugotrajno gledanje u ekran može uzrokovati sindrom digitalnog naprezanja očiju ili računarski vid, što dovodi do suvih, upaljenih i krvavih očiju, kao i do iritacije očiju, crvenila i zamagljenog vida. Iako do toga može doći i kada radimo u kancelariji, tamo ipak češće pravimo pauze, a sastanci se uglavnom ne održavaju onlajn. Takođe, gledanje u ekran tokom celog dana može uzrokovati da se na koži ispod očiju formiraju istaknuti tamni krugovi, a nakon dužeg razdoblja izgledate umorno.

Loše držanje zajedno s nedostatkom fizičke aktivnosti može rezultirati hiperekstendiranim vratom, zaobljenim ramenima i grčevima koji počnu tokom vremena. Bore su prirodni deo starenja, ali određene navike mogu ih ubrzati i pogoršati. Nedostatak vitamina D i B-12 zbog smanjenog izlaganja sunčevoj svetlosti može rezultirati bledom, suvom i pothranjenom kožom, kao i gubitkom kose.

Rad od kuće bez kolega i s produženim radnim vremenom tokom dužeg perioda može dovesti i do pojačanog nivoa hormona stresa kortizola, koji podiže krvni pritisak i štetno utiče na fizičko zdravlje.

U situaciji kad se mnoge kompanije i pojedinci ponovo orijentišu na rad od kuće, šta treba raditi da bi se predupredilo Suzanino stanje?

Kejt Brirton, klinička psihološkinja, ističe da i tokom rada od kuće treba s vremena na vreme uzimati pauzu i ne “zakucavati” se u prekomernom poslu. Takođe, savetuje da se kućna kancelarija odvoji od ostatka prostora, kao i da se radni prostor osveži biljkama i slikama kako bi bilo udobnije i lepše raditi. Naravno, fizička aktivnost i zdrava ishrana stoje kao preporuka za sve.

(Ana Kalaba, nova.rs)

