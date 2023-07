Kako da otkrijete manipulatore? Lako. Najčešće koriste ovih 7 rečenica

Ljudi koriste manipulaciju da bi dobili ono što žele. Koriste taktike kao što su laganje, odbijanje odgovornosti, prebacivanje krivice i pasivna agresija. Može da bude nezgodno kada primetite da vam se to događa. Ponekad ste već uveliko u haosu kada shvatite šta se dešava. Dakle, evo nekoliko fraza na koje treba da obratite pažnju. Napomena: Ljudi dobrog srca i narcisi mogu da koriste iste fraze. Ključ za ovo je sastavljanje svih delova slagalice. A ako neko koga poznajete koristi sve ove rečenice, budite oprezni.

Stvarno preteruješ

Kladim se da ste ovo često čuli, zar ne? To je zato što je uobičajeno da nekome kažete da je „napravio slona od komarca.” Vrlo je često da kao roditelji koristite ovu frazu – kada se deca uznemire, roditelji ponekad kažu da je to preterana reakcija. Takođe, kada je vaš partner ljut na vas, to može biti izjava koju koristi. To je takođe crvena zastava. Iako su mnogi od nas ovo rekli, obratite pažnju na onoga ko to koristi svaki put kada treba da budete saslušani.

Ako me voliš, uradićeš to

Ovo je zaista neprihvatljiva rečenica. Koliko god da je uslovljavajuća, ucenjivačka i manipulativna – ona je i uobičajena. Koliko često ste čuli od bliskih ljudi da nešto treba da uradite da biste dokazali svoju ljubav? Koliko god puta da vam se desilo – znajte da je nezdravo. U stvari, ova vrsta razgovora može izazvati ozbiljnu emocionalnu štetu.

Baš si dramatična/dramatičan

Trik sa ovom izjavom je da je onaj ko je izgovori obično i uzrok drame. Ako neko kaže „ti si dramatičan“, već je izazvao scenu.

Misliš da si svetica/svetac

Ovo je jedna od najiritantnijih manipulativnih fraza. Mnogo puta, tokom svađa, narcisoidna osoba će da je upotrebiti. Kroz ovu frazu pobijamo činjenicu da možemo da pogriješimo i usmjeravamo snop pažnju na sagovornikovu ličnost jer više nemamo nikakve argumenet. To je toliko uobičajeno da često mislimo da je to samo dso obične svađe. Međutim, ove štetne reči nastoje da ponižavaju sagovornika. Istraživanja kažu da ljudi koji ne umeju da kažu “ne” imaju problem s manjkom samopouzdanja i po svaku cenu teže ka društvenoj afirmaciji

To je zato što si ti ovo uradila/o

Ova fraza može da ima nekoliko oblika ali poenta je da se prebacuje krivica na drugoga. Ovom rečenicom manipulišemo tako što za svoje ponašanje odgovornost pronalazimo u nečemu što je sagovornik rekao ili uradio. (Ti si me naterala/o da uradim ovo ili ono…)

Ja to nikada ne bih uradila/o

Nikad ne reci nikad. Ova fraza postaje manipulativna kada se koristi kao alat za osuđivanje i osudu. I manipulativno se i skriveno sagovornik natera da oseti stid.

Tako si paranoična/an

Narcisi vole da kažu ovo i koriste to kao jedan od alata iz gaslajting pribora za manipulaciju. Kada vas neko nazove paranoičnim, možda želi da kaže da zamišljate stvari ili da ste u zabludi. A često se dešava da ste dotičnu osobu na primer uhvatili u laži – izjava o vašoj paranoji je jedan od najčešćih oblika obmane.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.