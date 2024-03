Kako da vam se ispune želje: 6 moćnih tehnika koje morate isprobati

Svako od nas ima želje i svi težimo da ih ostvarimo. Ponekad baš i nije jednostavno ostvariti nešto o čemu maštamo, ali i za to postoji način.

Ispunjenje želja uključuje određeno znanje kako bi se iskoristile velike moći univerzuma.

Većina ljudi veruje da, da bi ispunili svoje želje, moraju naporno da zapnu i da rade. Ovo je delimično tačno, ali postoje i druge moći koje deluju u univerzumu koje mogu da ostvare i vaše snove, otkriva Magično bilje.

Takođe, šta god želite, ne sme biti protiv onoga što univerzum vidi kao važno za vas. Drugim rečima, ono što želite možda nije ono što vam treba, a univerzum već zna ove informacije o vama.

Kako da vam se ispuni želja

Postoje tehnike za koje se veruje da mogu da ispune želje. Ispunjenje želja može se postići jednako lako kao i jednostavne jutarnje rutine. Evo 6 moćnih tehnika ispunjenja želja koje možete isprobati:

1. Ako želite da vam se ispuni želja: Tehnika s čašom vode

Tehnika s čašom vode koju je otkrio ezoterista Vadim Zeland može da ostvari želje. Sve što vam treba je mali komad papira, čaša vode i vaša afirmacija.

Zapišite nešto što želite na malom komadu papira, bilo da je to unapređenje, novi automobil ili želja da pronađete svoju srodnu dušu. Šta god da je, napišite afirmaciju na papiru i zalepite ga na čašu.

Možete koristiti svoju omiljenu šolju za piće, iako je obično najbolje prozirno staklo. Protrljajte ruke da biste aktivirali energije, a zatim ih obavijte oko čaše. Usredsredite svoje misli i energiju na svoj cilj i želje.

Držite oko pet minuta potom odložite čašu i poklopite je tacnicom. Ostavite čašu da tako odstoji preko noći. Za vodu se kaže da je provodnik informacija, a ispijanje ove “napunjene vode” prvo ujutru i neposredno pre spavanja moglo bi da oživi stvari koje želite.

2. Korak po korak do ostvarenja

Ovo je druga metoda za ostvarenje želje. Za razliku od nekolicine ljudi koji nekim čudom dobiju na lutriji ili im se život odmah promeni, možda ćete morati da postignete svoje ciljeve preduzimajući manje korake.

Fokusiranje vaše energije na brzo rešenje možda neće funkcionisati tako efikasno i može samo da frustrira. Zato metoda “korak po korak” smanjuje pritisak i lakše usmerava energiju na želju, donoseći dobre rezultate.

3. Pazite ako nešto želite za druge

Malo je nezahvalno zamišljati želje za druge osobe, jer šta ako ta želja nije usklađena sa njihovom voljom ili sudbinom. Možda bi iz najbolje namere želite nešto za dragu osobi, ali kada se bolje razmisli možda joj to neće odgovarati.

Zato, obavezno razgovarajte s tom osobom, vaše i njene želje moraju da budu usklađene. Tačno je da kada više osoba usmeri energiju na određenu želju, onda se ostvaruje.

4. Kolektivna svest

Govoreći o dvoje ili više, kolektivna svest je način na koji se želje mogu ispuniti na moćne načine. Za grupe ljudi, koje koriste sopstvenu pozitivnu energiju u kolektivnom zahtevu, veruje se da lako manifestuju ono što žele.

5. Promenite energiju vibracije za 68 sekundi

Sada ćemo vam pojasniti tehniku od 68 sekundi koja se koristi za ispunjenje želja. Ovaj proces je lak i oduzima vam, očigledno, nešto više od jednog minuta.

Ali hajde da počnemo sa malim da bismo razumeli suštinu ove vežbe. Ideja je da promenite svoje negativne energije u pozitivne tako što ćete transformisati svoje misli.

U početku je potrebno samo 17 sekundi da promenite svoju energiju vibracija. To znači da u tom vremenskom periodu izbacite sve misli iz glave. Kada se to dogodi, možete preći na 68 sekundi fokusiranja na želju. Potrudite se da u ostatku dana ne mislite na želju. Radite ovo tri dana zaredom. Što više praktikujete ovu vežbu, to će vam biti lakše da preokrenete tok misli i energiju za samo 17 sekundi – a. želja će se lakše ostvariti.

6. Prenos energije

Prenos energije počinje u mozgu – dovoljna je jedna misao, ali pravilno fokusirana. Ovo je na primer dobro funkcioniše kod tehnika isceljenje. Kada misli usmeravate na jedan deo tela koji treba da se regeneriše, oporavi.

Mnogi ljudi veruju da je moć ispoljavanja i ispunjenja želja stvarna i da može promeniti vaš život ako verujete. Bilo da se zasniva na čudima ili na snazi vašeg sopstvenog uma, možete imati stvari koje želite od života. Isprobajte ove tehnike i otkrijte šta je najbolje za vas!

