Kako da znate da je vreme za novi početak: Usudite se, možda vas čeka najbolje u životu

Svima nam se desilo da ponekad u životu dođemo do tačke kada više ne vidimo izlaz iz trenutne situacije. Znamo da je potrebno da nešto promenimo, ali nismo sigurni ni šta ni kako. Uvek prvo pomislimo kako je naišao samo neki loš period, međutim, često on ume da se oduži, pa ipak shvatimo – vreme je za novi početak.

Svaka promena je dobrodošla, pa tako i novi početak, koliko god se činio težak i izvodi vas iz zone komfora, s druge strane obećava puno toga. Naravno, samo ukoliko sami donesemo odluku za tako nešto, a ne ako smo prisiljeni. Novi početak može biti nešto najbolje što vam se dogodilo, u bilo kojoj sferi života.

Kako da znate da li je vreme za novi početak? Evo nekoliko smernica da prepoznate da je vreme za takvu odluku.

1. Važni rezultati se menjaju

Primetićete da ono što je nekada funkcionisalo jednostavno više ne funkcioniše, ne donosi vam nikakve rezultate. Nemojte ignorisati takvu situaciju i misliti da je potrebno da se samo malo više potrudite. Činjenica je da je došlo do zasićenja, a ovo su pokazatelji da vaš um i telo više ne rezonuju s načinom na koji ste do sada nešto radili. Pokušajte to da prihvatite. Što se više opiremo tome, to više pati naš um i naše telo.

2. Ljudi odlaze iz vašeg života

Iz bilo kog razloga, primećujete da ljudi naprosto „nestaju“ iz vašeg života. I ne govorimo o smrti. Jednostavno više niste u kontaktu s ljudima s kojima ste do pre nekoliko nedelja ili meseci provodili vreme. Jednostavno više ne možete da se poistovetite s njima, pa time više i nemate želju da se s njima družite. Osećate kao da su vam se putevi razišli. Nije došlo ni do kakve velike svađe, samo osjećate da to više nisu vaši ljudi. Oni koji su ostali tu, ostali su s razlogom koji ćete uskoro otkriti.

3. Vaša dnevna rutina postala je nepodnošljiva

Svakog jutra, dok ispijate prvu kafu, gledate oko sebe i shvatate da vam život nije onakav kakav bi trebalo da bude. Možda ste u gradu u kojem uopšte ne želite da živite, možda ste u vezi koja vas guši i više ne možete ni da zamislite da svaki dan ležete kraj svog partnera. Možda više ne možete ni podneti put do posla. Svaki deo vas oseća da nešto morate da učinite, da promenite nešto, i to odmah. Ne za nekoliko meseci, nego baš sada.

4. Osećate da morate započeti novi projekat

Bilo da se radi o promeni posla, preuređenju stana ili nečemu sasvim drugom, odjednom osećate jaku potrebu da to i učinite. Možda čak i usred noći imate potrebu da ustanete, odete do kompjutera i zapišete ono što želite da započnete. U tom procesu počinjanja nečeg novog leži neverovatna snaga koja će vas odmah ohrabriti za putovanje koje je pred vama.

5. Ljudi oko vas imaju nove interese

Ovo je jedan od najboljih indikatora da promena nije potrebna samo vama, nego svima nama. Kada počnete da primećujete da su ljudi koji su ostali uz vas takođe željni novih promena ili pak oni koje pratite na društvenim mrežama, a lično ih ne poznajete, uranjaju u nove ideje i nove projekte, osećate kao da je to taj poslednji „znak“ koji je trebalo da se dogodi i kaže vam da unesete promenu u svoj život.

Zato, ujedinite svoj glas s drugima i krenite za onim što vas istinski čini srećnima. Jesen je kao stvorena za to.

