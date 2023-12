Kako da znate da li je muškarac zaljubljen u vas: 1 stvar čini potpuno nesvesno i ne može da je sakrije

Pročitajte njegova osećanja

Čak i ako muškarac ne može da iskaže svoja osećanja prema vama, postoje načini da otkrijete šta tačno oseća. Svakako, uvek je bolja ideja obratiti pažnju na postupke muškarca, nego sedeti i analizirati svaku reč koju izgovori. Reči je lako izgovoriti, ali dela su ono što se zaista računa.

Govor tela zaljubljenog muškarca

Dakle, ako izlazite sa muškarcem koji ima tendenciju da bude uzdržan sa svojim osećanjima i niste sigurni šta govori, evo nekih suptilnih znakova govora tela zaljubljenog muškarca koji baš i ne izražava svoja osećanja.

Njegovi gestovi odražavaju vaše – ogledanje

Kada je muškarac tajno zaljubljen u vas, njegov govor tela će prirodno odražavati vaš. Ako stavite ruku na svoje lice, on će staviti ruku na svoje lice. Ako se nagnete blizu njega za stolom, on će se nagnuti bliže vama. Imajte to na umu sledeći put kada budete sa njim – velike su šanse da se oboje podsvesno usklađujete i ponavljate sitne gestove, mimiku i usklađujete ritam disanja.

Ne može da skine pogled sa vas

Još jedan snažan znak da je muškarac tajno zaljubljen u vas je kada je njegov govor tela fokusiran na vas. Kada ne može da prestane da vas gleda. Ako zajedno prisustvujete nekom događaju i završite u različitim uglovima sobe, obratite pažnju a da vidite da li su njegove oči uprte u vas čak i iz daljine. Zaljubljeni muškarac obično ne može da skrene pogled, a što vas više posmatra njegova osećanja se produbljuju.

Smeje se očima

Lažni osmeh je kada se smejemo samo ustima. Umesto toga, iskren i prirodan osmeh je kada ga možete videti u nečijim očima. Bore u uglovima očiju će mu se pojaviti i celo lice će mu zasijati. Iskren osmeh ne može da se sakrije. Govor tela muškarca koji je zaljubljen u vas biće prirodan i iskren. Njegov osmeh će dopreti do vaših očiju, pokazujući da je zaista srećan u vašem društvu.

Prirodno se naginje prema vama

Čovek zaljubljen u vas naći će svaki izgovor da bude u vašoj blizini. Ugnezdiće se u vašim rukama na sofi ili će svojim nogama dotaknuti vaše ispod stola. U zavisnosti od vaše ličnosti i jezika ljubavi, možda će vam ovo biti malo preterano, ali znate da je to jednostavno zato što on ne može da vas se zasiti. Njegov govor tela vam govori da želi da bude fizički i emocionalno intiman sa vama.

On usplahiren kada je pored vas

Kada je muškarac zaljubljen, govor njegovog tela će biti usplahiren. Mogu da pucketaju prstima, stalno pomeraju noge ili dodiruju lice ili vrat više nego obično. Sve su to znaci da je uzbuđen oko vas jer mu se toliko sviđate. Zaljubljen je u vas a ne zna kako to da kaže.

Zaštitiće vas u svakoj situaciji

Ako je muškarac zaljubljen u vas, nagnut će ramena prema vama kad god je u vašoj blizini. To je zato što želi da stvori prostor za oboje. On želi da postavi temeljevašeg sveta. Osim toga, on zaista brine o tome šta imate da kažete i želi da uhvati svaku vašu reč, piše Sensa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.